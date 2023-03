Ravenna, auto finisce in una voragine sulla Classicana. Traffico in tilt

L'auto finita nella voragine sulla Classicana (foto Zani)

Ravenna, 7 marzo 2023 – Questa mattina sulla Classicana un’auto in transito nella corsia nord, in direzione Ferrara, è finita in una vera e propria voragine che si è formata nell’asfalto. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso ma diversi sono i danni alla vettura, una Volkswagen Maggiolino. Sulla tangenziale il traffico è stato rallentato dalla chiusura della carreggiata interessata da parte degli agenti della Polizia locale di Ravenna per i rilievi. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici Anas.

L’episodio è avvenuto intorno alle 9 quando nella corsia di sorpasso della Classicana, qualche centinaio di metri prima dello svincolo per Fornace Zarattini, all’improvviso si è formata una buca profonda. Una Volkswagen Maggiolino che passava in quel momento ci è finita dentro. Illeso il conducente.

Subito è stato lanciato l’sos in seguito al quale è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Ravenna per i rilievi e una squadra di tecnici Anas per il ripristino dell’asfalto. Intanto nella corsia opposta si è verificato un tamponamento tra tre auto e il traffico è andato in tilt.