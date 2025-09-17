Classici rivisitati e grandi nomi: sipario sul Masini

Sarà la voce di Malika Ayane ad accompagnare l’allestimento teatrale di ‘Brokeback Mountain’ in una delle gemme più preziose della stagione 2025-26 del teatro Masini, che i prossimi 7, 8 e 9 gennaio vedrà in scena Edoardo Purgatori e Filippo Contri nel ruolo dei due mandriani del Wyoming resi celebri dal racconto di Annie Proulx e dal capolavoro cinematografico firmato da Ang Lee nel 2005, con un indimenticabile Heath Ledger, trionfatore a Venezia dove la pellicola si aggiudicò il Leone d’Oro. Una messa in scena attesissima proprio perché vedrà i brani originali di Dan Gillespie Sells interpretati da Malika Ayane accompagnata da una live band. Quella al via il 18, 19 e 20 novembre con Giampiero Ingrassia e Gianluca Guidi nei panni de ‘La strana coppia’ (li anticiperà Gioia Salvatori il 24 settembre con ‘Avere una brutta natura’) si presenta come una delle stagioni più ricche del Masini, in cui la danza – l’11 dicembre sarà la volta del Russian Classical Ballet con ‘La bella addormentata’ di Cajkovskij, diretta da Evgeniya Bespalova con coreografie di Marius Petipa – incontra l’operetta (fuori cartellone ‘La vedova allegra’ di Franz Lehar, portata in scena dalla Compagnia Corrado Abbati, con le coreografie di Francesco Frola con il Balletto di Parma) e molto altro. "Per chi come Accademia Perduta ha il cuore della sua attività nelle produzioni teatrali – commentano Ruggero Sintoni e Claudio Casadio – è un orgoglio poter riportare in scena attori e autori che mossero i loro primi passi con noi". Fra questi Valentina Carli – applauditissima l’anno scorso con il lacerante ‘Bianco’, che salirà sul palco proprio al fianco di Claudio Casadio e dell’altro enfant du pays Lorenzo Carpinelli nella prima del riallestimento de ‘Gli innamorati’ di Goldoni, dal 5 al 7 dicembre, spettacolo prodotto da Accademia Perduta e atteso poi da settanta repliche lungo la penisola – ma anche Jacopo Gardelli, che firma ‘Ombrelloni’, in scena il 25 novembre alla Casa del teatro, con protagonista sempre Carpinelli, senza dimenticare Davide Enia – "scoperto da noi quasi vent’anni fa", rivendica Sintoni – il quale porta in scena un ‘Autoritratto’ che è quello del popolo di Palermo nei mesi fatali che videro l’uccisione di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Tornano dopo l’exploit della stagione scorsa anche i giovanissimi Les Moustaches, quest’anno sul palco con ‘La fame’, il 16 aprile, coprodotto da Accademia Perduta.

Al Masini non mancheranno alcuni veterani dei palcoscenici italiani: dall’11 al 13 febbraio sarà la volta di Moni Ovadia nei panni del capitano Achab, nell’adattamento di ‘Moby Dick’ a cura di Micaela Miano, mentre pochi giorni prima, dal 19 al 21 gennaio, saliranno sul palco Franco Branciaroli e Umberto Orsini, quest’ultimo alle 91 primavere – con ‘I ragazzi irresistibili’. Attesissimi anche Cesare Bocci e Vittoria Belvedere con ‘Indovina chi viene a cena’, dal 31 marzo al 2 aprile, Luca Bizzarri e Francesco Montanari con ‘Il medico dei maiali’, il 6 febbraio alle 21, ma anche Elio Germano e Teho Teardo, che porteranno in scena in ‘La guerra com’è’ i riflessi di Gino Strada tratti dal volume ‘Una persona alla volta’, testimonianza delle sofferenze ma anche dei sogni dei tanti afghani e sudanesi incontrati dal fondatore di Emergency negli ospedali in zone di guerra.

Filippo Donati