Classici senza tempo all’Alighieri ’Lo schiaccianoci’ apre la stagione d’opera e danza. Sarà un viaggio tra sogno e realtà

Si aprirà con il più classico degli spettacoli natalizi, Lo schiaccianoci, la nuova stagione d’opera e danza del teatro Alighieri, in programma dal 9 dicembre alla fine di aprile. La celeberrima fiaba, basata sul racconto di Hoffmann e sulle musiche di Ciajkovskij (9 e 10 dicembre), narra la storia della piccola Clara che riceve in regalo uno schiaccianoci e si lancia in un’avventura fantastica durante la notte di Natale. Il balletto vivrà in una nuova rilettura delle classiche coreografie di Petipa da parte di Nina Ananiashvili e Alexey Fadeechev, con il Balletto dell’Opera di Tbilisi, fra i più antichi teatri d’opera dell’Europa dell’Est. Una novità per l’Alighieri che per la prima volta apre il cartellone con un balletto classico.

La stagione è stata presentata ieri nella sala Corelli del teatro, ed è stata anche l’occasione per il direttore artistico Angelo Nicastro, giunto alla fine della sua avventura lavorativa dopo ventinove stagioni, di salutare. Visibilmente emozionato, di fronte a una sala affollata che applaudiva, ha coronato una lunga lista di ringraziamenti con il ricordo di Mario Salvagiani e con un forte abbraccio a Cristina Mazzavillani Muti seduta in prima fila. "Grazie – le ha detto – per tutto quello che abbiamo fatto insieme in questi anni".

Ad aprire la presentazione era stato il saluto del soprintendente di Ravenna Manifestazioni, Antonio De Rosa, che aveva ricordato come il ministero della Cultura abbia inserito al terzo posto, nella sua graduatoria dei teatri, quello di Ravenna, dopo Catania e Parma. Poi, rivolto alle prime file aveva aggiunto: "Grazie a Cristina Muti che ci è sempre vicina nei momenti più importanti e grazie ad Anna Leonardi che si accinge a dirigere il Ravenna Festival".

Cuore della stagione sarà la sezione dedicata all’opera, tre titoli del grande repertorio accomunati dalla presenza di altrettante forti figure femminili: Macbeth, L’italiana in Algeri e Carmen. Il risultato del primo incontro tra Verdi e Shakespeare, avvenuto proprio con Macbeth (30 gennaio, 1 febbraio), si potrà apprezzare nel nuovo allestimento firmato da Fabio Ceresa e diretto da Giusepe Finzi con l’Orchestra Cherubini: a dominare la scena è Lady cui darà voce e corpo Marily Santoro, mentre Macbeth è Franco Vassallo e Roberto Scandiuzzi è Banco. Per il capolavoro comico di Rossini, il direttore artistico Angelo Nicastro ha chiamato il regista Fabio Cherstich e il direttore Alessandro Cadario sul podio dell’Orchestra Toscanini. Isabella, ‘l’italiana’ capace di tener testa agli uomini, è interpretata da Laura Verrecchia, mentre a Mustafà dà voce Giorgio Caoduro, con Lindoro interpretato da Ruzil Gatin (13, 15 marzo). Infine, Carmen di Bizet (24, 26 aprile). Composto su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halevy dalla novella di Prosper Merimée, il titolo di Bizet scandalizzò al suo debutto, nel 1875, all’Opéra-Comique per quella sua protagonista indomita e libera. Carmen è interpretata da Maria Kataeva, mentre Don José ed Escamillo sono Joseph Dahdah e Gianluca Failla. Prima dell’opera accompagna anche quest’anno il calendario, con tre incontri di approfondimento dedicati a ciascuno dei titoli in programma e affidati a Carla Moreni per Macbeth (29 gennaio), Gregorio Moppi per L’italiana in Algeri (12 marzo) e Leonetta Bentivoglio per Carmen (23 aprile). Gli appuntamenti – sempre alle 18 a Palazzo Rasponi – sono a ingresso libero.

Il cartellone Danza, dopo il debutto appunto con Lo Schiaccianoci, continua con due compagnie che rappresentano al meglio le nuove rotte della danza in Europa, dalle Alpi al Mediterraneo: l’Area Jeune Ballet - Genève (28 febbraio, 1 marzo), i cui giovanissimi talentuosi da tutto il mondo proporranno tre coreografie di Ken Ossola, Gil Carlos Harush e Erion Kruja, e la ŻfinMalta - National Dance Company (21, 22 marzo) con Mortal Heroes di Sita Ostheimer, una ’odissea’ attraverso caos e passione, luce e ombre, fragilità e forza. Si rinnova inoltre Impromptus: arie, danze e improvvisazioni, un progetto di improvvisazioni in musica e danza concepito in collaborazione con il Centro coreografico nazionale/Aterballetto (6 febbraio).

Infine, ancora una volta, la stagione di Opera e Danza diventa occasione per incontrare altre forme d’arte: quest’anno l’immagine rappresentativa del cartellone è un’opera del mosaicista Giuliano Babini mentre tre studentesse dell’Accademia di Belle Arti ‘vestiranno’, con i costumi realizzati nel corso di Decorazione di Graziano Spinosi, tre studentesse del Verdi perché diventino Lady Macbeth, Isabella e Carmen nelle immagini che caratterizzeranno la promozione dei titoli d’opera.

Infine il sovrintendente De Rosa ha ricordato che, tra i nuovi sponsor, ci sono realtà imprenditoriali del territorio come Marco Gerbella e Forlini Optical, mentre Ghetti Auto Concessionaria DS diventa partner per la mobilità. Info e prevendite: biglietteria teatro Alighieri (0544 249244,www.teatroalighieri.org). Dal 13 ottobre abbonamenti (nuovi e rinnovi) per l’Opera (da 35 a 100 euro) e la Danza (da 28 a 84 euro). Dal 10 novembre prevendite biglietti Danza. Dall’1 dicembre prevendite biglietti Opera.

Annamaria Corrado