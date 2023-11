Classis, eventi e ingresso gratuito

Venerdì il museo Classis festeggerà 5 anni dall’apertura e per celebrare questa ricorrenza la Fondazione RavennAntica propone una serie di iniziative, fra le quali l’ingresso gratuito per quel giorno e sabato.

Venerdì, alle 17.30, evento per bambini: il museo sarà protagonista di un gioco dell’oca storico archeologico in dimensioni reali, che si snoda attraverso un percorso divertente e ricco di imprevisti all’interno degli ambienti museali (per bambini dai 5 agli 11 anni, costo 9 euro a bambino, accompagnatore gratuito.

Prenotazione obbligatoria allo 0544-473717).

Alle ore 17.30 visita guidata con uno specifico focus sul mosaico antico, protagonista delle nuove sezioni ’Abitare a Ravenna’ e Pregare a Ravenna’ (tariffa: 3 euro a testa). Sabato, alle 16, incontro su ,Musei e comunicazione: raccontare la storia.

Ne discuteranno assieme a Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione Ravennantica, due ospiti: Antonio Patuelli, presidente Cassa di Ravenna oltre che appassionato ed esperto di storia, e Piero

Pruneti, direttore della rivista Archeologia Viva e figura importante della divulgazione

archeologica. Fulcro dell’incontro saranno le modalità con cui i nostri musei comunicano con il

pubblico, evidenziando accanto alle molte carenze del settore anche le necessarie e opportune

prospettive di miglioramento.