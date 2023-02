Classis, lavori per le nuove sezioni "Ora i mosaici e poi l’allestimento"

I lavori per il riallestimento delle due nuove sezioni di Classis sono partiti, senza che questo pregiudicasse la riapertura al pubblico del resto del percorso espositivo che, dall’1 marzo sarà visitabile. "Riguardo al cantiere – spiega Giuseppe Sassatelli, presidente di RavennAntica – a seguito della gara abbiamo affidato i lavori a fine gennaio. Il contratto prevede che vengano conclusi entro cinque mesi, quindi a giugno. Ci contiamo, ma per precauzione abbiamo deciso di inaugurare a settembre, anche perché ci sembra un periodo migliore".

I lavori consistono in una serie di interventi sui camminamenti, sulla suddivisione delle sale, la predisposizione delle strutture portanti dei reperti che verranno esposti, in particolare i mosaici, alcuni anche di grandi dimensioni. Gli interventi più consistenti riguarderanno proprio le strutture per le opere musive, in particolare nella sezione ‘Abitare a Ravenna’. Le due sezioni infatti sono ‘Abitare a Ravenna’ e ‘Pregare a Ravenna’, dedicate rispettivamente all’edilizia civile e religiosa.

"In questi giorni – prosegue Sassatelli – si stanno completando nei laboratori all’interno di Classis, i restauri dei mosaici che verranno esposti nelle nuove sale. Il restauro è già iniziato da tempo. Dopo l’inaugurazione di Classis qualcuno si era lamentato per la presenza di pochi mosaici al suo interno. Dopo i nuovi allestimenti ce ne saranno molti, anche di forte impatto". Provengono infatti dalla Domus del Triclinio, scoperta nel 1980 durante la realizzazione della nuova sede della Banca popolare di Ravenna, dalla Domus dei Tappeti di pietra e poi c’è il grande mosaico pavimentale di via della Dogana a Faenza che rappresenta un episodio della guerra di Troia". Quest’ultimo è sette metri per cinque. I mosaici della sezione ‘Pregare a Ravenna’ provengono invece da siti anche sconosciuti a gran parte dei ravennati, come quello della Basilica Cà Bianca e, naturalmente, da San Severo. "Non si tratta solo di un incremento della presenza musiva, ma del completamento di un percorso" sottolinea il presidente di RavennAntica. "In un primo momento – aggiunge – sembrava obbligatoria la chiusura del museo durante i lavori, invece siamo riusciti ad evitarlo".

Dopo la conclusione dei lavori delle due nuove sezioni, il museo si dovrà occupare dell’allestimento dell’area che ospiterà la barca di Teodorico. "In realtà – dice Sassatelli – stiamo già predisponendo tutto anche per questa ulteriore fase. Stiamo preparando il bando per i lavori strutturali e per quelli di allestimento. In questo caso si tratterà di un intervento più complesso perché strutturale. Bisognerà infatti recuperare e ristrutturare gli spazi. L’inizio è previsto per fine anno e la scadenza è entro il 2025".

La barca, una volta restaurata, verrà esposta all’esterno di Classis, in una parte dell’ex zuccherificio recuperata appositamente. Sarà così visibile al pubblico. La data di fine lavori è legata al finanziamento ministeriale di 2 milioni e mezzo di euro attribuiti al Parco archeologico di Classe - Fondazione RavennAntica nell’ambito del Piano strategico grandi progetti beni culturali. Di questi 2 milioni e mezzo, 1 e mezzo è destinato al recupero del locale che ospiterà la nave e all’allestimento dell’esposizione. A questo si aggiunge un altro finanziamento ministeriale grazie al quale la Soprintendenza eseguirà una serie di indagini diagnostiche sul relitto.

Annamaria Corrado