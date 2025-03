Claudia e Cleo: un storia ‘da cani’ a lieto fine

Ravenna, 26 marzo 2025. Un paio di mesi fa, durante una passeggiata di cinque volontari della Sezione Enpa di Ravenna per le vie del centro in compagnia di altrettanti cani del canile comunale, uno di questi ultimi ha attirato l’attenzione di Claudia. La bestiola in questione rispondeva al nome di ‘Gomma’, nome dovuto al fatto che era stata trovata, in stato di abbandono, presso l’officina di un gommista di Ravenna nello scorso mese di agosto.

“Il cane – spiega in una nota Enpa di Ravenna -- era privo di microchip e pertanto il proprietario non era individuabile. La bestiola è stata così condotta presso il canile comunale, dove Claudia è andata a cercarla con l’intenzione di adottarla, svolgendo poi un periodo di affiancamento con l’educatore del canile per meglio gestire il cane, trattandosi di un pitbull. Ultimato il percorso di affiancamento, Claudia ha potuto adottare Gomma, al quale ha cambiato il nome in Cleo. Una storia a lieto fine, con Claudia e Cleo che sono ora felici di condividere i vari momenti della giornata”.