Claudia Marin racconta ’Imperfezioni’

Un altro appuntamento della rassegna culturale ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’. Ospite di questa sera, alle 21.15 nel giardino del Grand Hotel di Cervia, è la giornalista del Quotidiano Nazionale Claudia Marin. Intervistata dalla giornalista Ilaria Bedeschi, presenterà il suo ultimo romanzo Imperfezioni (Ed. Iride). Un romanzo individuale e familiare, che indaga e scarnifica un tabù: la violenza psicologica domestica in un ambiente della buona e ‘sacra’ borghesia, un ambiente nel quale formalismo, buone maniere e ipocrisia impediscono di ‘vedere’ certi comportamenti, fino al punto di negarli o di derubricarli a normale dialettica coniugale. Azzurra, la protagonista, è microscopicamente ritratta nel suo soffrire, a sopportare, in apparenza passivamente, le mortificazioni, le angherie, le sopraffazioni, le sottomissioni, fino alla violenza di suo marito, nel chiuso delle pareti della loro "bella" casa.

Le pagine sono anche la trama, sofferta e gravida di ferite e di contraddizioni, di un tenace percorso di consapevolezza, di liberazione e di autonomia. E così, quello che nasce come ‘romanzo di formazione’ si trasforma in un romanzo di denuncia del farisaismo perbenista che ancora finge di non vedere la violenza psicologica familiare piccolo-borghese. È la storia di Azzurra, una giovane mamma di tre bambini, nata in una famiglia "perbene" e ‘perbenista’ del Sud, che, dopo un’infanzia e un’adolescenza serene, quasi da cartolina, si laurea in architettura. Subito dopo la fine degli studi incontra l’uomo del suo destino. Con Andrea è colpo di fulmine, anzi di più: lui le chiede subito di sposarlo. Sembra un ragazzo ‘perfetto’. Andrea, però, fin dall’inizio della vita insieme comincia a denigrarla. Ogni pretesto è buono: lei guadagna troppo poco, è una ‘fallita’. In realtà, però, la storia parla a tutti: alle donne come agli uomini, ai giovani come ai meno giovani, alle ragazze e ai ragazzi; perché racconta di un confine invisibile, ancestrale e immanente, facilmente valicabile: quello che separa la normalità dall’abisso, nel quale si può cadere senza rendersi troppo conto, con uno scalino dell’autostima che cede verso il basso giorno dopo giorno. Ma dal quale si può anche risalire.

Il romanzo è originale perché non è un classico libro di denuncia di una storia di violenza e sopraffazione di un uomo ai danni di una donna in un contesto di degrado o di scontata dinamica di dominio uomo-donna. È, invece, il racconto dei processi e dei meccanismi, sottili, intimi, psicologici che si mettono in moto o che possono mettersi in moto anche nelle condizioni più normali e apparentemente più sicure, "educate" e perbene. È il racconto di una sopraffazione e di un riscatto dentro un quadro familiare esteriormente idilliaco.