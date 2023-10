Claudio Casadio è Oreste: "Lo reciterei ogni giorno"

Claudio Casadio è di nuovo ‘L’Oreste. Quando i morti uccidono i vivi’: stasera alle 21 al teatro Masini di Faenza (biglietti a 10 euro, 5 per gli under 29) l’attore ravennate, direttore artistico di Accademia Perduta, sarà in scena con lo spettacolo di Francesco Niccolini che gli è valso il premio nazionale ’Enriquez’ quale miglior attore. Lo spettacolo, per la regia di Giuseppe Marini, sarà la prima di una quarantina di repliche che vedranno poi ‘L’Oreste’ salpare per Umbria, Friuli, Piemonte, e a partire da marzo anche Lazio e Sicilia. "È uno spettacolo che porterei in scena tutti i giorni della mia vita", confida Claudio Casadio

Sul palco dà vita a quello che solo apparentemente è un monologo, non è così?

"È appunto uno spettacolo di graphic novel theatre. Ad affiancarmi in scena ci sono le illustrazioni di Andrea Bruno: l’elemento che ha conquistato così tanto pubblico in giro per l’Italia, in 150 repliche, consentendoci di approdare a questa terza stagione".

L’Oreste già nel titolo contiene un evidente richiamo alla classicità.

"Non potrebbe essere diversamente. Quelle di Eschilo, come altre tragedie, sono opere universali, che contengono almeno un frammento della vita di ciascuno di noi. Il che vale anche per il ‘nostro’ Oreste e il suo dramma completamente privato, che si consuma fra le mura della sua stanza al manicomio di Imola".

Solo ma non in solitudine: l’Oreste è affiancato da ricordi, fantasmi, sogni.

"Le sue giornate sono popolate dall’Ermes, che immagina come il suo compagno di stanza, e che è in qualche modo la sua coscienza, oltre che dalla sorella, da medici, infermieri: sono le voci che in scena affiancano la mia".

Quale ricordo ha del manicomio di Imola, un luogo avvolto nel mistero per decenni?

"Era appunto un mondo a parte. Lo iniziai a conoscere davvero solo quando cominciò ad aprire le sue porte: insieme a Ruggero Sintoni organizzammo un laboratorio teatrale lì alla fine degli anni ‘70, condividendo il quotidiano della vita degli internati. Fu un incontro che mi segnò molto, che scavò un solco all’interno del quale si sarebbe poi sviluppata la mia formazione teatrale".

Non sarà invece sul palco con Monica Guerritore per il suo ‘Ginger e Fred’, non è così?

"Purtroppo i postumi di un incidente automobilistico mi impediscono di prendere parte a uno spettacolo con scene di danza. Ma sono stato sostituito da un attore molto bravo, Pietro Bontempo. Forse doveva succedere, doveva andare così. In questi casi è bene essere fatalista".

Filippo Donati