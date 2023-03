Click day il 27 per i lavoratori in agricoltura

Il 27 marzo scatta il click day per l’arrivo in Italia dei lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi con il nuovo Dpcm di programmazione transitoria dei flussi che stabilisce 82.705 ingressi, in aumento rispetto ai 69.700 dell’anno precedente. E’ quanto annuncia la Coldiretti nel sottolineare che le quote per lavoro stagionale, attese principalmente nelle campagne, ammontano a 44.000 unità (contro le 42.000 dello scorso anno).

In Italia un prodotto agricolo su quattro viene raccolto da mani straniere. Coldiretti Ravenna ha appena avviato una campagna stampa finalizzata a promuovere ed informare in merito alle opportunità di lavoro nei campi e agevolare così l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in agricoltura. I nuovi lavoratori sono attesi dalle grandi campagne frutticole e vitivinicole della provincia.