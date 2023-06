Clienti attenti ai temi green Le proposte de La Cassa

La Cassa di Ravenna mette a disposizione dei clienti che hanno una certa attenzione e sensibilità alle tematiche ambientali, ecologiche e di sostenibilità, una gamma di prodotti specifici. È possibile ottenere, a condizioni agevolate, prestiti personali finalizzati alla riqualificazione degli immobili per migliorarne l’efficienza energetica o per ottenere una riduzione del rischio sismico; i finanziamenti agevolati possono essere utilizzati anche per l’acquisto di automobili e motocicli elettrici o ibridi o per l’installazione di colonnine per la loro ricarica. Inoltre si può ottenere, sempre a condizioni agevolate, ’mutui ipotecari green’ rivolti all’acquisto di immobili ad alta efficienza energetica o finalizzati a ristrutturazioni che comportino il miglioramento di almeno due classi energetiche.

La Cassa di Ravenna aderisce anche ai ‘Principi per un’attività bancaria responsabile’, adottati dal Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente e la finanza, che orientano le strategie aziendali al rispetto dell’Accordo sul Clima di Parigi.