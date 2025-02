CM, la garanzia della tradizione

CM è una importante realtà di Lugo che offre un’ampia gamma di attrezzature destinate a trattori agricoli e carrelli elevatori, progettate e realizzate per le specifiche esigenze del cliente per facilitare le attività di movimentazione in ambito agricolo e industriale. CM nasce a Lugo nel 1974 per volontà dei suoi due soci fondatori, Domenico Calonaci e Gabriele Calini. Ad oggi è una realtà solida, gestita sempre della famiglia di Gabriele Calini, sotto la guida di Antonella Babini e Martina Calini. Una realtà che ha recentemente celebrato il 50° anniversario di attività e che conta ventisette dipendenti.

"Guardare al futuro – ha spiegato con passione Antonella Babini, alla guida di CM con Martina Calini nel solco di una tradizione famigliare – fa da sempre parte della nostra vocazione; ma oggi lo facciamo, partendo dalla certezza di un presente che affonda le proprie radici in un solido passato, fatto di impegno e attenzione alla qualità e al cliente".

Dalle origini, appunto, CM si occupa di progettazione e produzione di attrezzature per la movimentazione agricola e industriale. Prodotti ormai noti agli operatori del settore, dagli elevatori idraulici per trattori agricoli, alle attrezzature per carrelli elevatori, in particolare i rovesciatori per bins. CM si distingue sul mercato, proprio per l’elevata specializzazione in questi prodotti e per la credibilità, costruita con impegno e attenzione alla qualità.

Le attrezzature sono poi studiate nel dettaglio e perfezionate costantemente, anche attraverso longeve collaborazioni con i propri fornitori, per rispondere alle necessità della clientela, in primis facilità di impiego e affidabilità. Le attrezzature CM sono utilizzate in agricoltura e in industria, in particolare per quel che riguarda il settore agroalimentare.

La clientela della ditta è composta essenzialmente da rivenditori di macchine agricole, da un lato, e da rivenditori di attrezzature per carrelli elevatori, dall’altro.

Le oltre 1.500 attrezzature prodotte all’anno raggiungono, sia il mercato italiano (che rappresenta ancora il core business, con circa il 60% del fatturato), sia quello straniero, in particolare mediterraneo e latino-americano.

Ogni progetto viene interamente concepito all’interno dell’azienda, dalla progettazione delle attrezzature, alla selezione dei migliori materiali e componenti, passando per la lavorazione, fino all’assemblaggio e al collaudo finale. Attualmente, tutto il processo produttivo avviene nella sede storica, al civico 39 di via Bedazzo, nella zona industriale di Lugo, ma, a poca distanza, sta per essere ultimato un nuovo sito da 5.000 metri quadrati, che ospiterà produzione e uffici.

"La nuova sede – ha aggiunto Antonella Babini – è l’esempio dell’approccio di CM che, da sempre, mette al centro l’innovazione. La nuova sede è infatti parte di un progetto più ampio di innovazione aziendale e transizione digitale dei processi interni, grazie all’adozione di impianti 4.0. Un investimento che rappresenta un passo avanti importante nell’evoluzione dell’impresa e ne consolida l’impegno a creare opportunità sul territorio, a valorizzare il proprio servizio, perfezionando l’esperienza di chi ne fruisce, e a curare la sostenibilità e il benessere dei propri dipendenti".