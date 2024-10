Cmc tenta il salvataggio in tribunale. Pronta la vendita, ecco il piano

Dici Cmc e pensi a un pezzo di Ravenna nel mondo. Non per molto, almeno per la città romagnola. Lo storico colosso delle costruzioni fondato nel 1901 con sede in via Trieste ma con commesse in tutto il mondo e con 863 dipendenti, sta infatti per cambiare di proprietà. Tutto nero su bianco su un’ordinanza con la quale il Tribunale di Ravenna, accogliendo il ricorso di Cmc per la conferma delle misure protettive a tutela da iniziative dei creditori in questo delicato momento, ha scritto che il piano di risanamento così come esposto "appare fondato".

Sul piatto c’è soprattutto la cessione del ramo più appetitoso di Cmc: ’Costruzioni’. E dentro, c’è praticamente ogni cosa: beni mobili e immobili, conoscenze imprenditoriali, il pacchetto clienti, il brand e persino gli account delle mail e le quote societarie. Chi insomma prenderà Cmc, si garantirà praticamente l’intero piatto accollandosi i debiti maturati solo dopo la proposta di concordato datata 3 dicembre 2018 e quelli legati alla quota non ancora soddisfatta alla data di cessione.

La candidata è una spv (società di scopo) la cui offerta è già stata formalizzata e depositata agli atti. Da parte sua Cmc l’ha già accettata, sottoscritta e condizionata all’esito del procedimento in ballo. I dettagli dell’operazione, inquadrata come "sufficientemente certa" nell’ambito di un piano fondato su "assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità", sono contenuti sempre nell’ordinanza a firma del giudice Paolo Gilotta il quale giusto ieri ha accettato la richiesta dell’azienda di posticipare l’udienza del procedimento pre-liquidativo che avrebbe dovuto tenersi oggi.

Sì, perché sul colosso che ha segnato la storia economica – e in parte pure politica – di Ravenna, pende quella che fino a qualche anno fa si chiamava richiesta di fallimento formulata a primavera dalla Procura. Lo stesso giudice ha evidenziato che "la situazione patrimoniale e finanziaria, dà evidenza di un’obbiettiva condizione di insolvenza". Tanto che l’accordo concordatario risulta "oggettivamente inadempiuto". Il riferimento implicito è per il concordato preventivo con continuità aziendale omologato dal Tribunale il 29 maggio 2020. Ma non rispettato per varie ragioni che a suo tempo l’azienda aveva inquadrato in alcuni punti: crisi da covid19 del 2020 non contemplata; inflazione alla ripresa delle attività; aumento imprevedibile delle materie prime; impossibilità a ricorrere ai fondi emergenziali; e perfino un attacco informatico del 2023. E se anche l’andamento economico dell’impresa era stato poi caratterizzato da "sostanziale equilibrio economico-finanziario", rimanevano pur sempre i creditori del concordato da soddisfare. Due in buona sostanza le contromosse: la richiesta delle misure protettive. E l’apertura di una procedura di composizione negoziata alla Camera di commercio per la soluzione della crisi d’impresa. Uguale a nomina di una commercialista milanese indipendente per le trattative con i creditori. La storia di Cmc (e di Ravenna) riparte da qui.

Andrea Colombari