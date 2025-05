Cna a due anni dalle alluvioni: "Ristori, procedure da semplificare. Al lavoro per velocizzare le pratiche"

A due anni dalle terribili alluvioni che hanno colpito il territorio, la Cna Territoriale di Ravenna ha ospitato un momento di confronto con i rappresentati della Regione e delle istituzioni locali per fare il punto su quanto è stato fatto in questi anni e quali siano le reali condizioni di imprese e territorio. "Per quanto riguarda il sistema dei ristori per imprese e famiglie – ha affermato il direttore della Cna di Ravenna, Massimo Mazzavillani –, auspichiamo una semplificazione e meno burocrazia, perché ad oggi le domande completate attraverso la piattaforma Sfinge sono solo il 5% dei potenziali aventi diritto". Nella sua relazione introduttiva, Matteo Leoni, presidente della Cna ravennate, ha ricordato le tante attività svolte da Cna a sostegno delle imprese colpite dalle alluvioni e di tutto il sistema economico locale, duramente colpito anche indirettamente dagli eventi atmosferici estremi di questi anni, e non vanno dimenticate le trombe d’aria che hanno interessato Cervia e la zona a nord di Ravenna e Alfonsine: "Il nuovo Decreto-legge del Governo approvato il 30 aprile scorso presenta degli elementi positivi, in particolare l’accorpamento delle emergenze del 2023 e del 2024, la proroga delle funzioni commissariali fino a maggio 2026".

All’intervento di Leoni ha fatto seguito il saluto del prefetto Raffaele Ricciardi e quello del presidente della Regione, Michele de Pascale che ha spiegato: "La situazione richiede un cambio di rotta immediato, per quanto riguarda le procedure di indennizzo, ancora troppo complesse e standardizzate indipendentemente dall’entità dei danni subiti. Sul fronte della ricostruzione, non possiamo ignorare che nei piccoli comuni persistono situazioni drammatiche, con interventi del tutto insufficienti. Ora che disponiamo di poteri speciali e risorse dedicate, non possiamo permetterci di fermarci". Valentina Palli, presidente della Provincia ha poi aggiunto: "Le alluvioni del 2023 è stata classificata come il terzo evento climatico più grave dell’anno. Dopo la grande partecipazione iniziale dei cittadini alla ripartenza, abbiamo affrontato due anni di immense difficoltà oggettive causate anche dai successivi eventi catastrofici. La nuova Struttura commissariale ha finalmente portato un’effettiva accelerazione, benché molti abbiano preferito procedere in autonomia e con le proprie risorse". In conclusione, è intervenuto il presidente di Cna Emilia-Romagna, Paolo Cavini: "Le testimonianze degli imprenditori dimostrano la loro tenacia e il grande senso di comunità emerso nei giorni più tragici delle alluvioni. Come Cna stiamo lavorando al fianco delle istituzioni per velocizzare e sbloccare gli indennizzi".

Tra l’altro, si è tenuta anche la XXIII assemblea elettiva della Cna territoriale di Ravenna: Matteo Leoni, è stato confermato alla guida dell’associazione per i prossimi quattro anni, ovvero per il quadriennio 2025-29. Leoni, imprenditore faentino nel settore dell’automotive, sarà affiancato da una presidenza composta da altri sei imprenditrici e imprenditori, a rappresentare le tante anime che compongono l’associazione confermati infatti Marianna Panebarco, vicepresidente, ravennate del settore della produzione audio video e animazione, Andrea Antonioli, ravennate del settore meccanico, Sauro Bernabei, cervese del settore agroalimentare, e Katia Ponzi, del comparto agroalimentare di Castel Bolognese. A loro si aggiungono Laura Guerra, alfonsinese del settore dell’autotrasporto, e Riccardo Marani, da Massa Lombarda del settore delle costruzioni.

