Cna: "Bene le opere attese da anni"

Si è svolta un’assemblea delle imprese associate a Cna dell’area faentina per fare il punto con il sindaco e vicepresidente dell’Unione dei Comuni Luca della Godenza sulle opere in programma. Il primo punto illustrato dal sindaco è il nuovo Casello A14, opera che darà un importante impulso allo sviluppo economico del territorio di Castello, Solarolo e della vallata del Senio. L’obiettivo è realizzarlo entro 3 anni. L’altra opera è la circonvallazione del centro di Castel Bolognese, che costerà 80 milioni e consentirà un forte snellimento del traffico. Il terzo intervento, che ridisegnerà l’assetto della viabilità della zona, sarà la realizzazione della rotonda tra la Via Emilia e la SP Casolana. Non poteva mancare un punto sulle opere realizzate dalla Regione per la messa in sicurezza idraulica del Senio. "Ringraziamo il sindaco della Godenza per l’impegno di questi anni – dichiarano i presidenti Cna territoriale, Matteo Leoni, Romagna Faentina, Canzio Camuffo e di Castel Bolognese Mario Zauli – siamo molto soddisfatti della realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo economico del territorio"