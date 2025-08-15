‘Coca’ e fucili rubati in casa. Era ai domiciliari: arrestato

Più di tre etti e mezzo di cocaina, materiale per il confezionamento e due fucili rubati con matricola abrasa. La droga e le armi sono state trovate a casa di Andrea Ballarin, 48enne originario di Venezia ma residente a Ravenna, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine con svariati precedenti per droga e mercoledì, giorno dell’arresto da parte della Squadra Mobile, in regime di detenzione domiciliare.

Tutto è iniziato durante degli accertamenti degli agenti della questura di Ravenna che si sono recati a casa del 48enne. Qui è stata trovata la droga: 366 grammi di cocaina suddivisi in tre involucri di circa un etto l’uno nel sottotetto, qualche grammo nella tasca di un giubbotto e strisce di sostanza in cucina. Un quantitativo di droga non certo per esclusivo uso personale che ha fatto scattare l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Non solo: nel sottotetto dell’abitazione di Ballarin sono stati trovati anche due fucili con matricola abrasa detenuti abusivamente, risultati rubati. Per questo al 48enne è stata contestata anche la ricettazione.

Ieri mattina l’uomo, difeso dall’avvocata Chiara Belletti del Foro di Bologna sostituita ieri dal collega Andrea Valentinotti, si è presentato in tribunale a Ravenna per la direttissima davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Simona Bandini. Quest’ultima, oltre alla convalida dell’arresto, ha chiesto la misura della custodia cautelare in carcere, considerando il quantitativo della droga, la gravità e la modalità dei fatti, oltre alla detenzione delle armi rubate, ma soprattutto il fatto che il 48enne si trovava in detenzione domiciliare. La difesa si è rimessa a giustizia sulla convalida ma ha chiesto una misura meno grave della custodia cautelare in carcere. Il giudice Guidomei, vista la gravità degli indizi a carico dell’uomo oltre al rischio di recidiva e al significativo quantitativo di droga, ha optato per la custodia cautelare in carcere. La difesa ha chiesto termini e il processo è stato aggiornato a fine ottobre.

Milena Montefiori