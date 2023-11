Coca, pistola e pallottole: 2 arresti

Tutto è partito da un controllo stradale ed è finito con un bilancio decisamente rotondo per gli inquirenti. Ovvero circa 250 grammi di cocaina, una pistola non censita con otto proiettili e due arresti. Si tratta di due cittadini ultra-cinquantenni di origine albanese entrambi all’apparenza disoccupati e domiciliati in un appartamento di Castel Bolognese. In particolare le verifiche della polizia (è intervenuto il Commissariato di Imola), giovedì mattina hanno consentito di ricondurre al primo la cocaina (del valore sul mercato al dettaglio fino a 20-25 mila euro considerando un costo al grammo di 80-100 euro). E al secondo, la pistola con i proiettili.

Per i due, difesi dall’avvocato bolognese Alessandro Cristofori, nella tarda mattinata di ieri il giudice Federica Lipovscek, come chiesto dal pm di turno Francesca Buganè Pedretti, dopo la convalida dei rispettivi arrestati, ha deciso per la custodia cautelare in carcere. Grazie all’ausilio di una interprete, uno si è avvalso della facoltà di non rispondere mentre l’altro ha fatto ricorso a spontanee dichiarazioni.

Le verifiche degli agenti sono scattate subito dopo un controllo stradale a ridosso di Castel Bolognese a carico di altre due persone: ovvero due parenti dei due uomini poi arrestati.

In particolare uno è stato trovato con un po’ di stupefacente suddiviso in dosi. Inevitabili insomma i successivi approfondimenti investigatovi. Gli agenti sono in breve giunti all’appartamento dove vivono i due arrestati: ed è al suo interno che poco dopo è stata sequestrata la cocaina: era in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio e in parte ancora confezionata in un interno panetto.

Una circostanza, quest’ultima, che lascia ipotizzare che il sospettato possa occuparsi della gestione (o comunque possa essere anello) di un’attività di spaccio abbastanza cospicua tanto da avere i canali necessari per reperire un intero panetto e conoscenze tecniche giuste (o agganci idonei) per poterlo tagliare agevolmente fino a ridurlo in dosi.

In quanto alla pistola, è stata recuperata sotto a un cuscino nella camera in uso all’arrestato; c’erano inoltre pure alcune dosi sempre di cocaina pronte per la cessione.

Le verifiche degli inquirenti proseguono ora per capire il tipo di giro che potrebbe avere ruotato attorno a quell’appartamento di Castel Bolognese. In particolare è la presenza della pistola a sollevare diversi interrogativi: era per difendere scambi consistenti di stupefacente e danaro? O per intimidire possibili bande rivali? L’analisi dei telefonini sequestrati dagli inquirenti, potrebbe fornire a breve le prime risposte.