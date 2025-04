Cocaina a Bagnacavallo, obbligo di firma per gli arrestati

Sono stati convalidati gli arresti eseguiti dalla Guardia di Finanza nei confronti di tre persone coinvolte in un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti a Bagnacavallo, nei pressi degli impianti sportivi. In manette, venerdì scorso, sono finiti un 38enne albanese, un 32enne sempre albanese e una 33enne napoletana, barista. I tre sono stati liberati, ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto per ciascuno la misura cautelare dell’obbligo di firma. A tutti è contestata l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante un pattugliamento, i militari hanno notato il 38enne avvicinarsi a un’auto guidata dalla donna, a bordo della quale si trovava anche l’altro albanese. Gli agenti hanno osservato un rapido scambio: una busta in cambio di denaro. I soldi sono poi stati affidati alla donna al volante che li ha infilati nella tasca dei pantaloni. Il controllo è scattato immediatamente e ha permesso di rinvenire all’interno della busta 56 grammi di cocaina. Le successive perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, hanno portato al ritrovamento di altro stupefacente e materiale per il confezionamento.

In particolare, a casa della barista, sono stati trovati 13.500 euro, suddivisi in tredici mazzette da mille euro, ritenuti provento di spaccio e di cui la donna chiedeva il dissequestro riconducendo il possesso di quella grossa somma all’acquisto di un’autovettura in leasing. In udienza di convalida, i due occupanti dell’auto – difesi dall’avvocato Chiara Casadio – hanno tentato di fornire una versione dei fatti, ma per il giudice sarebbero incappati in contraddizioni. Il terzo uomo, il 38enne, difeso dall’avvocato Nicola Casadio, si è invece avvalso della facoltà di non rispondere.