Cocaina addosso e in casa. Arrestato in piazza Baracca. Controlli a tappeto della polizia

Quattro dosi di cocaina addosso e altre nell’abitazione in cui vive nella zona di piazza Baracca dove sono stati trovati anche bilancini elettronici e 2.300 euro in contanti. Per questo un ventinovenne di origine tunisina è stato arrestato martedì dagli agenti dell’Antidroga della questura di Ravenna. L’uomo, disoccupato e con precedenti specifici, è comparso ieri in tribunale a Ravenna e il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna e quello di firma a giorni alterni in Questura.

L’arresto è scattato nell’ambito di una serie di controlli, intensificati come da disposizioni del questore Lucio Pennella, nelle zone di maggior frequentazione del centro storico con particolare attenzione ai luoghi adiacenti alla stazione ferroviaria e a piazza Baracca.

In particolare, con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna Orientale di Bologna, le Volanti della questura di Ravenna hanno perlustrato le aree cittadine, identificando 180 persone e controllando 50 veicoli.

Ai controlli ha collaborato anche personale della Squadra Mobile, segnalando due persone per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrando dosi di cocaina e marijuana.

Per quanto riguarda il ventinovenne, che si trovava in piazza Baracca, è scattato l’arresto, essendo stato trovato con quattro dosi di cocaina e ulteriori 30 grammi di polvere bianca, già suddivisi in dosi, recuperati nell’abitazione in cui vive poco lontano.