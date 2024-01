Cocaina, arrestato il giorno del compleanno

È accusato di spaccio di cocaina nella zona della Malva Sud, a Cervia, nonché di resistenza a pubblico ufficiale per aver cercato di guadagnarsi la fuga a suon di spintoni. Per questo un 23enne albanese, incensurato, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza che l’ha trovato in possesso di 26,4 grammi di stupefacente, di cui aveva tentato di disfarsi durante la fuga, nonché di materiale per il confezionamento oltre a 1300 euro ritenuti provento dell’attività illecita. Nella serata del 9 gennaio i militari della Tenenza di Cervia avevano organizzato un servizio antispaccio, predisponendo un’attività di osservazione all’altezza di via Malva Sud 103. Il tutto a seguito di informazioni acquisite circa un fenomeno di spaccio nel parcheggio delle auto da parte di soggetti ignoti.

Poco prima delle 20 di mercoledì, i finanzieri hanno notato sopraggiungere un’Audi A3 il cui conducente, una volta sceso dalla vettura, si è diretto verso la pista ciclabile. Due militari si sono avvicinati a lui e qualificati, ed è a quel punto che il 23enne li ha spinti via ed è fuggito. Subito è scattato l’inseguimento a piedi. Il giovane è stato individuato poco dopo mentre, percorsi neppure 250 metri, cercava un improbabile rifugio dietro un’auto in prossimità di un giardino privato, sempre lungo la via Malva Sud.

Dopo avere lanciato qualcosa a terra, ha ripreso la sua corsa, cercando nuovamente di nascondersi tra le auto ferme, per poi essere definitivamente bloccato nella vicina via Bolsena. Una volta fermato, ha continuato nel suo atteggiamento reticente, mentre le Fiamme gialle hanno recuperato due involucri di cui poco prima aveva tentato di disfarsi, entrambi contenenti circa 13 grammi di cocaina. Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia dei carabinieri, che hanno perquisito l’auto del giovane, rinvenendo all’interno un rotolo di carta cellophane, considerato materiale per il confezionamento. Sequestrati, inoltre, la cospicua somma di denaro che aveva con sé e un telefono. Dopo avere trascorso la notte in cella di sicurezza, come disposto dal Pm di turno Monica Gargiulo, l’arrestato è stato portato in tribunale per l’udienza di convalida proprio nel giorno del suo 23esimo compleanno.

Difeso dall’avvocato Massimo Martini, davanti al giudice Piervittorio Farinella si è avvalso della facoltà di non rispondere. La difesa ha chiesto termini, con processo per direttissima aggiornato a metà gennaio. Nel frattempo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora in provincia di Ravenna.

l. p.