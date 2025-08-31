Cocaina e marijuana in casa: i carabinieri arrestano pensionato faentino

Dopo un controllo stradale, gli hanno sequestrato in totale oltre mezz’etto di droga tra cocaina (circa 42 grammi) e marijuana (quasi 20 grammi) più alcune infiorescenze in una busta. Per questo motivo nella notte tra venerdì e ieri i carabinieri hanno arrestato a Faenza un 68enne pensionato manfredo con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Tutto si è innescato da un controllo stradale tra Reda e Faenza: a quel punto il 68enne - prosegue l’accusa - ha lanciato fuori dal finestrino della vettura in corsa un involucro rivelatosi poi essere di cocaina (7 grammi). I militari allora hanno bloccato l’uomo e, dopo avere recuperato l’involucro, hanno deciso di approfondire i controlli anche alla abitazione del 68enne.

Alla fine tra il materiale sequestrato, oltre a diversi involucri di droga, figurano una bilancia elettronica di precisione, diverse buste in cellophane trasparente, una macchina sigillatrice e altro materiale di solito usato per confezionare le dosi.

Ieri mattina in tribunale a Ravenna, il 68enne - difeso dall’avvocato Nicola Laghi -, dopo la convalida del suo arresto con obbligo di firma quotidiano e obbligo di dimora a Faenza, ha patteggiato un anno di reclusione. L’imputato, che in aula davanti al giudice Cosimo Pedullà e al pm di turno Lucrezia Ciriello ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, era gravato da un precedente specifico risalente al lontano 1998.