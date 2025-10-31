Cocaina e revolver rubato, due patteggiano

Si chiude con due patteggiamenti e due rinvii a giudizio l’inchiesta antidroga che a gennaio aveva portato la polizia a scoprire, a Massa Lombarda, quasi nove etti di stupefacenti e una pistola rubata. Il procedimento, davanti al Gup Andrea Galanti, segna l’epilogo giudiziario di un’inchiesta condotta dal commissariato di Lugo e dalla Squadra mobile di Ravenna, con l’ausilio della Guardia di Finanza.

Il principale imputato, un cittadino marocchino di 33 anni, ha patteggiato tre anni e otto mesi di reclusione. Difeso dagli avvocati Chiara Belletti e Francesco Manetti, l’uomo si trova in carcere per altre cause (ha precedenti per droga e rapina) e ha ottenuto la pena in forma di detenzione domiciliare.

Nella sua abitazione, durante il blitz del 20 gennaio scorso, mentre era in affidamento di prova per i fatti precedenti, gli agenti avevano rinvenuto 440 grammi di cocaina, 450 grammi di hashish, circa 2.600 euro in contanti e una pistola Bernardelli calibro 32 con matricola abrasa, risultata rubata nel 1999 a un uomo milanese classe 1927.

Per la coppia di madre e figlio marocchini, di 52 e 28 anni, anch’essi arrestati nel corso dell’operazione e difesi dagli avvocati Riccardo Ferniani ed Edma Rita Gollini, è stato disposto il rinvio a giudizio e il procedimento proseguirà invece in dibattimento. Nella loro casa erano stati trovati, dentro un beauty case, 30 grammi di cocaina, 30 di hashish, bilancini e materiale per il confezionamento. La madre ha sempre negato ogni coinvolgimento diretto nel traffico, sostenendo di non avere legami con il connazionale 33enne trovato con il grosso della droga, che a proprio dire invece la custodiva per conto del gruppo. Al figlio, invece, venivano contestate diverse cessioni di cocaina. Coinvolto marginalmente anche un italiano di 22 anni, difeso dall’avvocato Alessandra Giovannini, cui venivano contestate alcune cessioni di mezzo grammo di cocaina per volta: ha patteggiato un anno e otto mesi di reclusione (quattro mesi più un anno e quattro in continuazione con una precedente condanna).

L’indagine aveva portato già in gennaio all’arresto in flagranza dei tre principali sospettati. All’epoca era stata disposta la custodia cautelare in carcere per il 33enne, mentre madre e figlio erano stati poi rimessi in libertà.

Lorenzo Priviato