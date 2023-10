Cocaina e tredicimila euro in casa. La polizia arresta due spacciatori

La Polizia ha arrestato due cittadini tunisini per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, di cui uno è stato denunciato anche per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale. Nel tardo pomeriggio di mercoledì, in via Bidente, una Volante ha controllato un’auto con due persone a bordo. Gli accertamenti in banca dati sulle generalità del passeggero e del conducente hanno evidenziato la loro pericolosità sociale: erano sprovvisti di patente e documenti; pertanto i poliziotti hanno proceduto ad un più approfondito controllo, al termine del quale sono stati sequestrati circa 82 grammi di eroina, nascosti sotto un sedile, mille euro.

La successiva perquisizione effettuata dagli agenti presso la dimora del conducente, un 36enne con precedenti, si è conclusa con il sequestro della somma di 13.400 euro, denaro ritenuto provento di attività illecite. L’autorità giudiziaria, informata dei fatti, ha disposto nei confronti degli arrestati la permanenza nelle camere di sicurezza della questura, in attesa dell’udienza di convalida in cui ieri il giudice ha emesso per il 36enne – difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi – la custodia cautelare in carcere, mentre per l’altro, tutelato dall’avvocato Davide Baiocchi, è stato adottato il provvedimento di espulsione entro sette giorni.