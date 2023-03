Cocaina ed eroina Un arresto in Darsena

Un 28enne tunisino senza fissa dimora, Marwen Jelassi, è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di via Alberoni per spaccio (2 grammi di eroina in cambio di 40 euro). E per detenzione di droga (una dozzina di grammi tra eroina hashish e cocaina). Addosso aveva inoltre 675 euro in banconote di vario taglio possibile frutto dell’attività illecita. Tutto si è verificato verso le 14.30 durante un controllo in via Magazzini Anteriori (in zona Darsena).

Ad un certo punto i militari hanno notato uno straniero pedalare con fare ritenuto sospetto. Quindi in prossimità di un locale della zona, il ciclista è stato avvicinato da un italiano, risultato poi essere un 50enne residente a Forlì. I due hanno scambiato qualcosa: ma è a quel punto che i carabinieri sono intervenuti bloccando entrambi. Durante la successiva perquisizione personale, è spuntato il resto della droga poi sequestrata. Addosso al tunisino è stata trovata anche una carta d’identità smarrita da una donna. Alla fine per lui, il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto la custodia precautelare in una cella di sicurezza dell’Arma.

Ieri pomeriggio, davanti al giudice Federica Lipovsceck e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’arresto con divieto di dimora sul territorio provinciale. Per il 28enne, difeso dall’avvocato Sandra Vannucci, il processo è stato rinviato a metà settembre. In quanto al 50enne, verrà segnalato alla prefettura della sua città quale assuntore di stupefacenti.