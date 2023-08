Cocaina, in carcere i due baristi I vicini di casa erano esasperati

Restano in carcere i due baristi arrestati sabato scorso dai carabinieri di Marina di Ravenna con l’accusa di spaccio di stupefacenti in concorso. Questa la decisione assunta dal Gip Corrado Schiaretti, in ragione del rischio di reiterazione del reato da parte dei due, difesi dall’avvocato Luca Donelli. Complessivamente Raman Pintselin, 25enne bielorusso titolare del Bar Zero, e il 21enne dipendente italiano Gabriele Gentile sono stati trovati in possesso di 143 grammi di cocaina, in piccola parte rinvenuti nel locale, più altri 26 di hashish, oltre a denaro e materiale tra cui bilancini e guanti in cellophane da ortofrutta le cui dita venivano ritagliate per confezionare la droga.

Il blitz dei militari di Marina ha fatto seguito alle lamentele dei residenti che segnalavano un frequente andirivieni presso il Bar Zero, anche in orari notturni. I militari, in abiti civili, si sono appostati una prima volta nella serata del 28 luglio, notando gli spostamenti di un giovane, chiamato ’Gabri’, che prendeva contatti con sconosciuti. Gabri, identificato poi nel 21enne dipendente, dal bar si recava con una certa frequenza in un altro luogo, all’inizio non individuato. Il giorno seguente un ulteriore appostamento ha consentito di appurare che il Gentile, a bordo di un monopattino elettrico, faceva la spola con l’abitazione del datore di lavoro in via Maestra Giacomina, della quale aveva le chiavi. Poco prima di mezzanotte i militari hanno assistito a uno scambio, fuori dal bar, tra il 21enne e un uomo giunto su una Mercedes nera. Pochi minuti dopo il barista, sempre in monopattino, tornava in via Maestra Giacomina. Una volta uscito dalla casa e bloccato, è stato trovato in possesso di materiale in cellophane, sostenendo che utilizzava l’abitazione del titolare per cambiarsi. Dalle successive perquisizioni è saltato fuori lo stupefacente, oltre a 15mila euro in contanti. La prova, secondo gli investigatori, che il bar era il luogo privilegiato per lo spaccio e l’abitazione veniva utilizzata come magazzino per custodire la droga.

l. p.