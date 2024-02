Cocaina in casa: arrestato ex insegnante di religione

Un uomo, in passato insegnante di religione, è stato arrestato l’altra notte a Mezzano dalla guardia di Finanza ravennate durante una perquisizione scattata dalle Fiamme Gialle di Como. In particolare i finanzieri hanno trovato circa 52 grammi di cocaina oltre a 9.000 euro in contanti, possibile frutto dell’attività illecita. Dell’arresto è stato subito avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi. La droga, una volta immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 4.000 euro. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco Furnari, si trova ora in carcere in attesa dell’udienza di convalida.