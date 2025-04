Cocaina, marijuana e 13.580 euro. La Finanza arresta due persone

I militari della guardia di Finanza lo hanno arrestato venerdì sera a Bagnacavallo dopo avere ceduto poco più di 56 grammi di cocaina a una 33enne italiana residente in zona. Nel corso delle successive perquisizioni sia domiciliari che personali, i finanzieri hanno sequestrato all’uomo - un 37enne albanese residente a Bagnacavallo - materiate per confezionare le dosi, due telefonini, un bilancino e otto dosi di cocaina per poco più di quattro grammi. A casa della 33enne - anche lei poi arrestato in concorso con il primo -, sono stati trovati altri tre grammi di cocaina, 10 grammi di marijuana, bilancini di precisione ma soprattutto 13.580 euro in contanti. Dell’operazione è stato subito avvisato il pm di turno Raffaele Belvederi.

I controlli sono scattati quando verso le 18.30 agenti della sezione Mobile, hanno notato il 37enne in piazza dello Sport avvicinarsi a un’auto condotta dalla 33enne accompagnata a sua volta da un 32enne sempre di origine albanese (quest’ultimo addosso aveva tre grammi di cocaina). Dopo avere documentato lo scambio di una busta con polvere bianca reattiva al narcotest , è scattato l’accertamento con contestuali perquisizioni.