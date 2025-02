Cocaina nascosta dentro alla calzamaglia: 32enne arrestato a Massa Lombarda

Un 32enne di origine marocchina domiciliato a Massa Lombarda, incensurato e disoccupato, è stato arrestato giovedì scorso dai carabinieri del Norm di Lugo con 26 grammi di cocaina suddivisi in 38 dosi: 35 erano state sistemate in un pacchetto di sigarette e tre in un ovulo di color giallo. In particolare i militari, nel corso di servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dello spaccio nei pressi di luoghi e bar frequentati da tossicodipendenti, hanno controllato e il giovane il quale, alla vista delle divise, secondo gli inquirenti era apparso piuttosto sorpreso e preoccupato tanto da tentare di allontanarsi in fretta.

La droga, poi sequestrata, è stata trovata dentro alla calzamaglia che il 32enne indossava sotto ai pantaloni. A quel punto, come disposto dal pm di turno Francesco Coco, il giovane è stato accompagnato in una cella di sicurezza dell’Arma. Ieri mattina per il 32enne - difeso dall’avvocato Alessandra Giovannini sostituita dalla collega Sara Scarpellini - davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma tre volte la settimana (la procura aveva chiesto il divieto di dimora sul territorio provinciale) in attesa del processo nel quale dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il 32enne in aula si è avvalso della facoltà di non rispondere.