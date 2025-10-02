Cocaina, nove in carcere. Pusher pagati a cottimo

Il capo rispondeva al telefono raccogliendo gli ordini, poi li smistava ai suoi pusher. Questi ultimi – pagati a cottimo tra i 5 e i 7 euro a consegna – incontravano i clienti nei posti più disparati, cimiteri, parcheggi e supermercati. Distribuivano fino a 300 dosi di cocaina e hashish al giorno tra il territorio a nord di Ravenna e quello a sud di Ferrara: così avevano dato vita a un giro d’affari da mezzo milione di euro. Ieri all’alba l’operazione dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Ravenna per sgominare la banda. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei di nove persone - otto tunisini e un italiano - emessa dal gip del tribunale di Bologna su richiesta della procura distrettuale antimafia di Bologna.

Sono contestati l’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e altri 120 capi d’imputazione. Gli arresti sono avvenuti tra Ravenna, Rimini e Castelfranco Veneto (Treviso). Inoltre, sono state effettuate una ventina di perquisizioni, anche nel Ferrarese, che hanno portato al sequestro di smartphone, denaro contante, catene d’oro, dosi di cocaina e due chili di panetti di hashish. "L’indagine parte da lontano – spiega il comandante provinciale dei Carabinieri Andrea Lachi -. Il 10 ottobre 2023, a Mezzano, un uomo è stato vittima di una brutale aggressione da parte di un gruppo di nordafricani, che gli valse 40 giorni di prognosi. Scavando su quella vicenda, ci siamo trovati di fronte a un sodalizio che la faceva da padrone nello spaccio in tutta la zona. Il numero di clienti era impressionante". L’inchiesta ha portato presto a sei arresti per spaccio, il primo a novembre 2023. Tra questi, un uomo è stato trovato anche in Irlanda e segnalato all’Interpol. "Con le nuove misure cautelari scattiamo la fotografia finale a un’indagine durata due anni", spiega Lachi. Il sindaco Alessandro Barattoni ha commentato: "Voglio esprimere le mie più vive congratulazioni al comandante Andrea Lachi per l’operazione che ha portato a fermare un imponente traffico di droga. Ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine è stato risolutivo e ha permesso di bloccare una pericolosa organizzazione criminale".

Lucia Bonatesta