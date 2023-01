Cocaina per oltre 22mila euro, marijuana e denaro: arrestato

Era uscito dal carcere da appena due mesi Salvatore Fiume, 33 anni e un discreto curriculum criminale con diversi arresti alle spalle per droga, furti, rapine, quando l’altra sera è stato di nuovo arrestato dalla squadra Mobile di Ravenna. Gli agenti sono arrivati a lui da una segnalazione. Dopo essere uscito dal carcere, le cui porte per Fiume si erano aperte dopo che ai primi di settembre a Comacchio era stato trovato con droga e un coltello a scatto e aveva patteggiato 2 anni e 6 mesi, il 33enne di origine catanese era tornato a vivere a Ravenna, in un agriturismo della prima periferia. Qui l’hanno rintracciato gli agenti della squadra Mobile che durante una perquisizione nelle stanze a sua disposizione hanno trovato 280 grammi di cocaina, pari a un valore sul mercato di oltre 22mila euro, 220 grammi di marijuana suddivisi in due palline e due bilancini di precisione. Addosso all’uomo, invece, i poliziotti hanno trovato circa 1.500 euro in contanti: tutto sequestrato. Per Fiume sono subito scattate le manette per spaccio di droga (pm di turno Monica Gargiulo). L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Donelli, dovrà comparire nei prossimi giorni in tribunale a Ravenna per l’udienza di convalida dell’arresto.

A finire in manette per spaccio di droga, nella serata di giovedì, è stato anche Robert Marcel Cirpaci, 27enne di origine straniera ma domiciliato a Ravenna in via Crocetta, traversa di via Romea.

I finanzieri della caserma di via Alberoni l’hanno atteso fuori dall’abitazione in cui vive con la giovane compagna e gli hanno trovato addosso due palline di cocaina del peso di poco meno di 2 grammi. È seguita una perquisizione in casa dove sono state trovate altre palline di cocaina per un peso complessivo di 12 grammi e 6,6 grammi di hashish, oltre a 2.550 euro in contanti che sono stati sequestrati.

Ieri mattina, davanti al giudice Natalia Finzi e al vice procuratore onorario Simona Bandini, si è svolta la direttissima. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Berger, ha patteggiato un anno e due mesi, pena sospesa vista l’incensuratezza. La somma di denaro trovata nell’abitazione dove Cirpaci vive con la compagna, è stata dissequestrata.