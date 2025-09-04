Cocaina sulla ruspa killer: trovati residui di droga sul mezzo che ha ucciso la turista a Pinarella

Ravenna, 4 settembre 2025 – Tracce di cocaina sulla ruspa killer. È l’ultima, inquietante conferma emersa dalle indagini sulla tragedia di Pinarella, dove il 24 maggio scorso è morta Elisa Spadavecchia, turista vicentina di 66 anni, travolta e uccisa da un mezzo in manovra sulla spiaggia libera.

I carabinieri del Ris di Parma hanno infatti isolato residui della sostanza stupefacente sulla ruspa guidata da Lerry Gnoli, 54 anni, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio colposo aggravato e violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro. Un accertamento tecnico irripetibile disposto dalla Procura di Ravenna e coordinato dalla pm Lucrezia Ciriello, che apre scenari ancora più pesanti: la droga potrebbe essere stata consumata poco prima dell’incidente.

Gnoli aveva già ammesso di fare uso di cocaina, ma parlando di un’assunzione remota. I test sul sangue lo hanno smentito, rivelando compatibilità con un consumo recente. Ora anche il mezzo su cui si trovava a lavorare diventa un indizio cruciale. La difesa proverà a sostenere che quelle tracce siano anteriori e scollegate dai fatti, ma il quadro si complica di giorno in giorno.

Per la famiglia della vittima, la scoperta non è una sorpresa. “Che oggi si confermi che ne faceva ancora uso non mi stupisce era evidente da subito”, commentava Giovanni Sfregola, marito di Elisa e colonnello dei carabinieri in pensione. Parole che trasudano dolore e rabbia: “Quello che più mi sconvolge è la manovra in sé, fatta in pieno giorno, sulla sabbia, con la spiaggia che cominciava a riempirsi…”.

Era il 24 maggio quando Lerry Gnoli travolse e uccise durante una retromarcia con la ruspa Elisa Spadavecchia, 66 anni

Gnoli è in carcere dal 28 giugno. Il 7 agosto si è svolta l’udienza al Riesame sulla richiesta di scarcerazione, ma a quasi tre settimane non è ancora arrivato alcun provvedimento. Circostanza che lascia presagire il rigetto dell’istanza e quindi la permanenza in carcere. Resterebbe solo la Cassazione come ultima strada.

Il fascicolo a suo carico è già gravido di contestazioni. Quella mattina di maggio il 54enne, con patente revocata, aveva portato la ruspa oltre l’area autorizzata e, senza alcuna delimitazione o segnalazione di cantiere, aveva eseguito una retromarcia a velocità sostenuta. Il mezzo era privo di targa, di segnalatori acustici e lampeggianti. Un contesto di totale assenza di sicurezza, in cui la passeggiata mattutina di Elisa si è trasformata in tragedia

E non era la prima volta. Nel 2022 Gnoli aveva già investito e ucciso un anziano sulle strisce pedonali, sempre sotto effetto di cocaina. Condannato a due anni e mezzo per omicidio stradale e con la patente revocata, aveva comunque continuato a lavorare nel settore della movimentazione sabbia, formalmente tramite l’azienda del figlio.

La novità emersa in fase di indagini apre apre interrogativi più ampi sulle responsabilità di chi gli ha permesso di tornare a guidare quel mezzo. Perché a Pinarella, oltre alla colpa individuale, resta l’ombra lunga di controlli mancati e di un sistema che non ha saputo impedire una morte assurda.