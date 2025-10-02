Cocciante accende il festival del videoclip

È arrivato il giorno di ’IMAGinACTION 2025’, il festival Internazionale del videoclip prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e con la direzione artistica del regista Stefano Salvati, in programma a Ravenna da oggi a sabato. La serata inaugurale odierna, al teatro Alighieri di Ravenna, sarà un evento corale che vedrà sullo stesso palco Riccardo Cocciante e Marco Masini, protagonisti di un incontro speciale tra esibizioni dal vivo, dialoghi e proiezioni di videoclip.

Cocciante, che già ieri era a Ravenna, presenterà il docufilm ’Il mio nome è Riccardo Cocciante’, che sarà trasmesso da Rai 1 nel 2026: un’opera che ripercorre la sua vita, sempre con un grande attenzione all’elemento trainante che è la musica. Sia perché Cocciante ha composto alcune delle più importanti canzoni italiane di sempre, sia perché ha portato il nome dell’Italia nel mondo attraverso le sue opere popolari, a partire dal musical ’Notre dame de Paris’.

Masini, vincitore della sezione Giovani di Sanremo 1990 con ’Disperato’ e trionfatore al Festival nel 2004 con ’L’uomo volante’, è autore di successi che hanno segnato più generazioni come ’Ci vorrebbe il mare’, ’T’innamorerai’ e ’Vaffanculo’. A Ravenna proporrà uno spettacolo che unirà brani live e racconti, per ripercorrere una carriera trentennale. Durante la serata, salirà sul palco come ospite Francesca Fabbri Fellini, giornalista radio-televisiva e ultima discendente della famiglia Fellini, presenterà il cortometraggio ’La Fellinette’, omaggio poetico al grande Federico Fellini, suo zio.

Verrà poi assegnato il riconoscimento come miglior videoclip italiano dell’anno. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dall’Academy del Festival, premierà l’originalità, la forza narrativa e la qualità artistica del videoclip di ’Volevo essere un duro’, di Lucio Corsi, diretto da Tommaso Ottomano e pubblicato da Sugar Music.

Durante la prima giornata verrà inoltre assegnato lo ’Young IMAGinACTION AI Award 2025’, dedicato quest’anno al tema dell’Intelligenza Artificiale applicata all’audiovisivo, con i tre lavori finalisti selezionati da una giuria guidata da Domenico Liggeri insieme al direttore artistico Stefano Salvati. A condurre la serata di stasera sarà il giornalista Paolo Giordano L’intero ricavato dei biglietti, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza all’Associazione Carabinieri e Volontari di Ravenna.

Il festival proseguirà domani al Cinemacity con una serata dedicata a Vasco Rossi e alla proiezione del film restaurato ’È solo un rock’n’roll show’ (regia Stefano Salvati), con la partecipazione di Maurizio Solieri. Condurrà la serata il giornalista e scrittore Stefano Mannucci. Gran finale sabato sempre al Cinemacity, con un omaggio agli anni ’90 e agli 883: verranno proiettati tutti i videoclip restaurati di ’Nord Sud Ovest Est’, insieme a chicche inedite dal film cult ’Jolly Blu’, con la partecipazione speciale di Alessia Merz.

Info biglietti: 0544-249244.