Coccolia alza la voce: "Ronco, lavori non fatti"

Il Comitato cittadino di Coccolia esprime perplessità circa il coordinamento dei lavori di pulizia del fiume Ronco, in particolare per quello che riguarda il territorio al confine tra la Provincia di Forlì e la Provincia di Ravenna, ovvero dove si colloca anche Coccolia.

"A dispetto di quanto sarebbe ragionevole aspettarsi – spiega il presidente del Comitato, Niccolò Boattini – , lo sfalcio radicale della vegetazione all’interno dell’alveo fluviale è stato effettuato solo a monte del fiume Ronco, ovvero nel tratto che interessa la provincia di Forlì, mentre non è stato effettuato (e non è dato sapere se e quando questi lavori avranno luogo) nel tratto a valle, ovvero quello terminale che attraversa la provincia di Ravenna. Pur non essendo in alcun modo competente in materia, facendo una considerazione di carattere generale anche in riferimento a quanto messo in opera per quello che riguarda i lavori di straordinaria manutenzione del canale Ravaldino che si immette nel fiume Ronco proprio a Coccolia e che proprio da qui sono partiti, ci si aspetterebbe che per questo genere di intervento si debba iniziare dal punto più a valle e procedere progressivamente verso monte, in modo da rendere più sgombero per primo il tratto più delicato, ovvero quello finale.

Invece si rileva che la rimozione totale della vegetazione all’interno del Ronco è stata effettuata solamente fino a via Zisa in località Borgo Sisa, ovvero esattamente dove termina il territorio di competenza della provincia di Forlì, ed è stato completamente tralasciato tutto il successivo tratto ravennate del Fiume Ronco".

Il comitato poi ricorda che proprio questo territorio di confine, ed in particolare le frazioni di Borgo Sisa e di Coccolia, che è subito più a valle, sono stati tra i territori del forese più duramente colpiti dai danni diretti della esondazione del Ronco durante gli eventi alluvionali del maggio 2023, circostanza evidenziata anche dall’allora sindaco di Ravenna de Pascale durante l’inaugurazione di uno scivolo per bambini nel Parco Lagosti di Coccolia, avvenuta al termine dei lavori di ripristino degli ingenti danni che aveva subito questa porzione di territorio.

"Il comitato – conclude Boattini – chiede che la Regione adotti tutti i provvedimenti per fare fronte alle possibili conseguenze che una cronologia dei lavori di sfalcio così organizzata può comportare per Coccolia e per le aree circostanti, di per se già particolarmente a rischio idrogeologico visti i trascorsi".