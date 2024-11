Coccolia, demolito il rudere. Teneva in scacco la Ravegnana

Lo hanno demolito. E finalmente, visti i problemi che aveva causato negli ultimi mesi sia ai vicini che agli automobilisti. Il rudere al civico 888 di via Ravegnana a Coccolia non c’è più: il Comune ha proceduto a buttarlo giù, come aveva già annunciato a settembre, facendo seguito all’ordinanza del sindaco di inizio giugno con cui si chiedeva al proprietario di provvedere alla messa in sicurezza del fabbricato.

Il paradosso è che il rudere ha tenuto in scacco la zona per mesi: inevitabile da un certo punto di vista, dal momento che prima è stato necessario attendere e sperare che il proprietario, un 46enne straniero, provvedesse a sanare la situazione. E poi ci sono state valutazioni successive legate al fatto che sulla facciata erano attaccati i fili della luce che rifornisce Coccolia: prima di buttare giù tutto occorreva, quindi, spostarli.

La vicenda è iniziata lo scorso maggio, quando c’è stato il primo di due crolli all’interno dell’edificio, abbandonato da tempo. Le macerie hanno sepolto tre auto dei vicini, parcheggiate in una corte interna accanto al rudere. La facciata, a pochi metri dalla trafficatissima Ravegnana, è rimasta in piedi, ma in condizioni critiche: e così a luglio è stata puntellata e questo ha comportato la chiusura di una corsia della Ravegnana in quel punto, col senso unico alternato regolato dal semaforo. Intanto a giugno il sindaco aveva firmato un’ordinanza con cui si chiedeva al proprietario (che non ha mai risposto) di "intervenire nell’immediatezza con tutti i mezzi necessari atti alla messa in sicurezza del fabbricato", all’interno del quale non si poteva assolutamente entrare a causa della pericolosità. Tempo a disposizione: 60 giorni. Trascorso quel periodo, l’ordinanza esplicitava che il Comune avrebbe provveduto alla messa in sicurezza (vedi: demolizione) "a spese dei contravventori, oltre alla denuncia" per inosservanza dei provvedimenti all’autorità e l’omissione di lavori in edifici che minacciano la rovina. E così arriviamo agli ultimi giorni, in cui Palazzo Merlato ha fatto ciò che aveva promesso, buttando giù l’edificio. E provvedendo anche allo smaltimento dell’amianto sul tetto.

È probabile che in passato l’edificio fosse stato utilizzato come base o deposito per un’attività di contrabbando di sigarette: dopo i crolli gli agenti della polizia locale hanno trovato all’interno 50 chili di stecche, oltre al materiale per il confezionamento.

