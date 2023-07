Coccolia e un parco da salvare Donazione di 20mila euro della BCC

Un aiuto concreto per recuperare un parco travolto dall’alluvione. Un aiuto che arriva dalla BCC, Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese e Imolese che ieri mattina, alla presenza del sindaco Michele de Pascale, dell’assessore comunale Giacomo Costantini, del presidente del Consiglio Territoriale Susanna Tassinari e del presidente del comitato cittadino Rosanna Baraghini, ha consegnato attraverso i suoi rappresentanti un contributo di 20mila euro per il recupero del parco ‘Viscardo Lagosti’ di Coccolia. Tale area infatti è stata pesantemente colpita dalla recente tracimazione del fiume Ronco che ha lasciato uno strato di fango di diversi centimetri: impossibile fruirne.

"La banca – spiega l’istituto di credito –, è da sempre attenta a sostenere le esigenze del territorio Romagnolo, ed in questo momento ha creato un fondo per aiutare i territori danneggiati". Nella foto i rappresentanti istituzionali, il presidente della BCC Giuseppe Gambi, il presidente del Comitato Locale di Ravenna Giuseppe Benini, Piero Roncuzzi, Lorenzo Gardenghi e Lorenzo Savini. Intanto ieri sono finalmente entrati nel vivo i lavori lungo la Ravegnana, nel tratto che passa da Coccolia, dove non mancavano i detriti.