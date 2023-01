Coccolia, in auto con un etto di cocaina Arrestato 37enne

È stato fermato dai carabinieri della Stazione di via Alberoni in via Ravegnana, all’altezza di Coccolia, dopo essere stato visto zigzagare per un tratto a bordo di una Fiat Punto che stava transitando verso Ravenna. Davanti ai militari l’uomo, Wahid Touihry, 37enne originario del Marocco residente a Forlimpopoli, si è mostrato particolarmente nervoso e insofferente. Da un controllo poi l’uomo è risultato avere diversi alias e precedenti tra cui alcuni per droga. Così i militari gli hanno chiesto se ne avesse con sè. A quel punto il 37enne ha tirato fuori dalla tasca del giubbotto un involucro con 100 grammi di cocaina. Così è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dell’episodio è stato informato il pm di turno Lucrezia Ciriello. Ieri mattina l’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Luciani, si è presentato in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cosimo Pedullà per il rito direttissimo. Il Vpo Simona Bandini per il 37enne ha chiesto la convalida dell’arresto e la custodia in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto e optato per i domiciliari in attesa del processo. L’avvocato Luciani ha chiesto i termini a difesa.