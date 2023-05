Coccolia, le nostre segnalazioni inascoltate

Vorrei segnalare la situazione critica di Coccolia. Nessuno ne parla e non capisco il motivo, eppure la situazione che si è creata è molto grave... La frazione si sviluppa completamente sul fiume Ronco ed è abitata soprattutto da anziani... Mercoledì qui c’era un metro di acqua e mancava la corrente elettrica dalla sera prima.

Per di più nei mesi scorsi avevamo sollecitato più volte le autorità per fare presente che il fiume Ronco era diventato un bosco, perché non veniva fatta manutenzione da decenni: abbiamo le mail come prova. Eppure nessuno ci ha mai risposto.

Ci eravamo inoltre attivati già dal lunedì pomeriggio per chiedere dei sacchi di sabbia, eventualmente anche pagandoli privatamente. Abbiamo tutti gli screen sul cellulare che testimoniano le chiamate fatte.

La risposta è stata è che non c’erano sacchi.

Quindi va bene che è stato un evento eccezionale, ma non sono stati fatti interventi per prevenire (se non dare l’allerta) né sono stati fatti per anni gli interventi di routine e di pulizia di tombini e del letto fluviale di Coccolia, che essendo l’ultima frazione di Ravenna prima di Forlì è stata dimenticata.

Druga Baroncelli