Coconino Fest, i fumetti parlano d’amore

Dopo il bell’avvio sperimentale della scorsa estate, ritorna a Ravenna la ‘Coconino Fest’ con tanti fumetti che parlano d’amore. ‘Love Comics’ è, infatti, il tema di questa nuova edizione. Dal 15 giugno al 30 luglio, per la prima volta al Mar, sarà possibile ammirare le opere di grandi autori del fumetto contemporaneo: dal maestro del manga giapponese Kazuo Kamimura ad Andrea Pazienza, Manuele Fior, Paolo Bacilieri. In più nel weekend, dal 15 al 18 giugno, un giorno in più rispetto al 2022, si susseguiranno di incontri, eventi, live performance tra graphic novel, arte, musica e cinema.

"A Ravenna Coconino ha trovato la sua casa – afferma Ilaria Bonaccorsi Gardini, amministratore delegato Coconino Press –. La mostra al Mar sarà di altissimo livello con autori che rappresentano la colonna portante della casa editrice e dell’illustrazione d’autore, accanto a giovani autori esordienti, con tanti incontri per presentarli e per raccontare al pubblico il collegamento armonico con le altre arti. D’altra parte molti autori sono anche pittori e, quindi, scrivono e disegnano le loro opere". Quattro sono le mostre di tavole originali che celebrano al Mar la ‘nona arte’ del graphic novel, quelle di due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Pazienza ‘rock sta del fumetto italiano’ e il giapponese Kamimura, e quelle di due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Fior e Bacilieri. "Una quinta mostra collettiva – racconta Luca Baldazzi della redazione di Coconino Press –, accenderà i riflettori sui lavori di giovani autrici e autori esordienti appena scoperti e lanciati: BeneDì (benedetta D’Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena". "Ci aspettiamo una gioiosa invasione anche di giovani", commenta il presidente del Mar, Mauro Brighi. "L’iniziativa si rivolge a un ampio pubblico – aggiunge il direttore Mar Roberto Cantagalli –, curiosi di esplorare nuove forme artistiche. La grande festa avrà inoltre un’estensione al mare, in spiaggia, all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, dove il fumetto incontrerà la musica". "Radicare in città questa esperienza, con una formula rinnovata e più ampia, è motivo di grande orgoglio", conclude l’assessore comunale alla Cultura Fabio Sbaraglia.

Roberta Bezzi