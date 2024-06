Coconino Fest ricomincia da tre. Gipi, i manga di Furuya e tanti ospiti

Nel segno della libertà arriva la terza edizione del festival del fumetto in programma fino a domenica al Mar. Sette le mostre in programma al Museo e un’alla Classense, dall’arte corrosiva di Scòzzari ai nuovi talenti italiani, poi incontri, spettacoli e performance e la partecipazione di musicisti e scrittori, da Vasco Brondi a Guido Catalano. Gipi espone per la prima volta le tavole del suo ultimo graphic novel Stacy. Dal Giappone arriva un maestro del manga contemporaneo, Usamaru Furuya. I fumetti al femminile sono di due grandi autrici, la francese Valentine Cuny-Le Callet e la tedesca Anke Feuchtenberger.

I riflettori sono puntati sui talenti già affermati come Antonio Pronostico e Pietro Scarnera e sui giovani emergenti come Enrico Pinto, Michele Peroncini, Spam il Mandarino Psichico, Isabella Tiveron. Il cuore resta il Museo, che ospita anche un nutrito programma di spettacoli, eventi musicali e incontri, il festival farà tappa all’Hana Bi di Marina di Ravenna per la serata finale. Il manifesto della manifestazione è affidato quest’anno a Bianca Bagnarelli, giovane e già affermatissima illustratrice italiana. Queste le mostre al Mar: ‘Freedom’ con le tavole originali di Stacy di Gipi, ‘Usamaru Furuya: il lato oscuro del Giappone’, il maestro del manga è presente con una cinquantina di tavole di ‘Litchi Hikari Club’, Valentine Cuny-Le Callet con ‘Perpendicolare al sole’, Anke Feuchtenberger con ‘Compagna cuculo Compagna cuculo’, Filippo Scòzzari con ‘La Dalia Blu’, per festeggiare i cinquant’anni di carriera l’autore torna a combattere con Raymond Chandler, Antonio Pronostico con ‘L’eletto’. E ancora gli esordienti di casa Coconino: Enrico Pinto, Michele Peroncini, SPAM Il Mandarino Psichico, Isabella Tiveron in una mostra collettiva. In Biblioteca Classense ‘Viaggio in Italia’ di Pietro Scarnera. Gli autori protagonisti delle esposizioni incontreranno il pubblico e faranno sessioni di firmacopie e dediche. Altri fumettisti e noti artisti si aggiungeranno. Gli appuntamenti di oggi: alle 11 in Sala Martini masterclass di Valentine Cuny-Le Callet, con Beatrice Pucci. Alle 17 ‘Schnitzler a fumetti’, incontro con gli autori Manuele Fior (La signorina Else), Alessandro Tota e Andrea Settimo (La novella dell’avventuriero). Alle 18 ‘Compagna Cuculo’, Anke Feuchtenberger dialoga con Chiara Lagani. Alle 19 ‘Ombre giapponesi’, il maestro Usamaru Furuya incontra la community del manga, con Paolo La Marca e Livio Tallini. Alle 21:30 ‘Come le strisce che lasciano gli aerei’, Vasco Brondi e Andrea Bruno dialogano con Giovanni Ferrara e Luca Valtorta. Alle 23, ‘L’avventuriero’, concerto disegnato con Andrea Settimo e SeQN Seas. Info.: www.mar.ra.it.