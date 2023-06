Coconino, il Mar è il regno dei fumetti

Dal maestro del manga giapponese Kazuo Kamimura ad Andrea Pazienza, Manuele Fior, Paolo Bacilieri, Tuono Pettinato. Sono questi i grandi autori del fumetto contemporaneo, protagonisti della mostra ‘Love Comics’, allestita al Mar da oggi al 30 luglio in occasione della seconda edizione di Coconino Fest, in programma da oggi a domenica con incontri, eventi e live performance tra graphic novel, arte, musica e cinema. E la casa editrice Coconino devolverà gli incassi del bookshop durante il festival a favore di attività e soggetti produttori di cultura del territorio, anch’essi duramente colpiti dall’alluvione.

"Confermiamo l’appuntamento ‘Coconino Fest 2023’ dal 15 al 18 giugno a Ravenna negli spazi del Mar, il Museo d’arte della città – dichiara l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia –. Si tratta di una scelta maturata insieme alla casa editrice, che ringrazio una volta di più per la sincera partecipazione con cui ha vissuto l’emergenza che ci ha coinvolto, nella convinzione che proprio in un momento così difficile per il nostro territorio, un momento in cui la generosità, l’affetto e la partecipazione di tantissime persone ci hanno ricordato una volta di più che il filo che ci unisce davvero sono le relazioni umane e che solo insieme ci si può rialzare dalle situazioni più tragiche, ripartire nel segno della cultura, dell’incontro e della condivisione sia il modo migliore di farlo".

"Come tutti – afferma Ilaria Bonaccorsi Gardini, amministratore delegato di Coconino Press, insieme all’intera casa editrice – abbiamo seguito con sgomento e il cuore pieno di tristezza la tragedia che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi. E ci siamo chiesti se ci fossero ancora le condizioni, e quale fosse il senso, per la seconda edizione del Festival Coconino previsto proprio a Ravenna dal 15 al 18 giugno. Abbiamo discusso tra di noi, parlato con le istituzioni della città e alla fine, insieme, abbiamo deciso di confermare l’evento, sperando possa rappresentare un momento di ripartenza attraverso la bellezza e l’arte del fumetto. Con le mostre dedicate ai grandi maestri e alle nostre autrici e autori esordienti, e gli incontri dedicati ai nostri libri, speriamo che il Festival possa anche diventare occasione di riflessione sulle sfide del nostro tempo, che pretendono risposte sempre più urgenti. Sarà il nostro modo per esprimere la vicinanza a una città e a un territorio che lo scorso anno ci hanno investito con un affetto incredibile. Coconino LOVEs Ravenna".

Molte sono le novità di questa edizione, a partire dalla sede della manifestazione, che è il Mar. Il Museo d’Arte della Città di Ravenna ospita sotto il titolo collettivo ‘Love Comics’ cinque ampie mostre di tavole originali di alcuni tra i più grandi nomi della scena internazionale del fumetto: due maestri scomparsi la cui opera continua ad affascinare le nuove generazioni, Andrea Pazienza e il giapponese Kazuo Kamimura, due fumettisti tra i più amati e premiati della scena contemporanea, Manuele Fior e Paolo Bacilieri, e un’esposizione che rende omaggio al brillante talento di Tuono Pettinato nel secondo anniversario della morte dell’autore. Una sesta mostra collettiva accende i riflettori sui lavori di giovani esordienti scoperti e lanciati da Coconino Press: BeneDì (Benedetta D’Incau), Silvia Righetti e Rambo Pavone, a testimonianza della vivacità e pluralità di stili e storie narrate da una nuova, brillante generazione di autori che si è appena affacciata sulla scena. Dopo l’inaugurazione di oggi, le mostre rimangono aperte al pubblico fino al 30 luglio (dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi: 10-19; chiuso il lunedì). Accanto alle esposizioni, questo weekend il Mar e altri spazi di Ravenna sono teatro di un ricco programma di eventi. Il calendario, tra l’altro, domani prevede uno speciale omaggio ad Andrea Pazienza nel trentacinquesimo anniversario della morte con il reading ‘Gli ultimi giorni di Pompeo’ dello scrittore, cantante e musicista Emidio Clementi, leader dei Massimo Volume e oggi un incontro-dibattito per ricordare Tuono Pettinato, il geniale e amatissimo fumettista scomparso due anni fa.