Code di auto al traghetto Porto Corsini si ribella

Porto Corsini: traffico nel caos e abitanti inferociti sia per i disagi provocati dalla lunga fila di auto in colonna per salire sul traghetto che per il tempo che impiegano per raggiungere la sponda di Marina di Ravenna. La situazione, mai idilliaca per via dei problemi che i traghetti manifestano continuamente arrivando alla sospensione del servizio, è diventata ancora più complessa con la chiusura del ponte mobile, in darsena, per manutenzione e l’avvio della stagione turistica. Ieri pomeriggio, è arrivata una buona notizia da Start Romagna, la società di gestione del collegamento tra le due sponde del Candiano. Da quanto si apprende il secondo traghetto "è disponibile". "Il raddoppio è pianificato dal prossimo fine settimana, stiamo monitorando la situazione assieme al Comune e, nel caso, si valuterà un anticipo".

Per chi deve dirigersi verso Ravenna provenendo dalle aziende di via Baiona o dai lidi nord, il traghetto costituisce una delle due vie da percorrere da quando è stato chiuso il ponte mobile, l’altra è rappresentata dalla Romea. Domenica si sono concentrate diverse esigenze. Il traffico turistico di rientro dopo una giornata di sole sui Lidi nord, lo spostamento dei crocieristi, e il via vai dei residenti di Porto Corsini e Marina di Ravenna. "Sul lato nord – spiega Orio Rossi – domenica si è creata una colonna di auto lunghissima. Già non è funzionale il sistema di acquisto del biglietto e il relativo controllo, in più anche quando il traghetto è pieno di mezzi, aspetta un quarto d’ora ogni corsa prima di partire, non si muove con celerità per smaltire tutte le auto. Una condizione che crea disagio e disappunto nella cittadinanza".

Orio Rossi ha intenzione di chiedere un nuovo incontro all’Amministrazione comunale. "Gli assessori sono informati della nostra situazione sia per quanto riguarda il servizio, che non soddisfa una elevata richiesta di spostamenti, che per la sicurezza dell’attracco del traghetto: in una giornata di nebbia, visto che non c’è nemmeno una sbarra, è facilissimo non vedere la strada e finire sullo scivolo utilizzato per far salire e scendere le auto dal traghetto".

l. t.