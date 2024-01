Codice rosso. Tre misure di sorveglianza e tre arresti della polizia in appena una settimana

Oltre alle numerose audizioni protette svolte dalla squadra Mobile ravennate e dai Commissariati di Lugo e Faenza di persone vulnerabili per chiarire le possibili dinamiche violente e assicurare tutela alle vittime, in materia di misure di prevenzione, su proposta della Divisione Anticrimine della questura, tre uomini accusati di maltrattamenti in famiglia, alla luce della pericolosità sociale e per garantire la tutela delle compagne, sono stati sottoposti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale aggravata.

Un’intensa attività insomma quella svolta dalla polizia dall’inizio dell’anno. Del resto, oltre alle misure di sorveglianza, sono stati avviati diversi procedimenti amministrativi finalizzati all’adozione dell’ammonimento adottato dal questore Lucio Pennella per violenze fisiche e psicologiche.

Di rilievo figura l’attività delle Volanti nell’ambito del pronto intervento a fronte delle segnalazioni scattate nel contesto del codice rosso: in meno di una settimana, sono stati realizzati tre arresti.

Negli ultimi giorni lin particolare sono scattate due misure di restrizione eseguite in stato di flagranza: la prima per stalking e tentata estorsione di un 53enne italiano finora incensurato arrestato nella tarda mattinata di martedì scorso a Ravenna dalle Volanti; l’uomo, che per l’accusa in passato aveva più volte minacciato la ex moglie e le continuava a chiedere soldi, è stato identificato dagli agenti fuori dal posto di lavoro di lei.

Il terzo e ultimo arresto è stato realizzato giovedì notte a carico di un 45enne di origine straniera che, sempre secondo l’accusa, maltrattava la moglie, una sua connazionale. In questo caso gli agenti sono intervenuti sul litorale dopo l’ennesima lite. Secondo quanto lamentato dalla donna e le verifiche finora eseguite, lei arrivava da un passato fatto di ripetute violenze psicologiche. E lui era destinatario di un obbligo di firma per precedenti pendenze. Il 45enne avrebbe continuato a inveire sulla donna anche davanti agli agenti: sembra che lei volesse andare in pronto soccorso e lui, avendo ben presente che a quel punto sarebbe finito nei guai, non voleva che lo facesse. E’ accusato di lesioni e resistenza dato che ha inveito pure contro i poliziotti.

Il primo dei tre arresti era stato realizzato nove giorni fa: protagonista, un 20enne di origine straniera il quale aveva violato il divieto di avvicinamento alla mamma e alla nonna della ragazza, una minorenne. La misura restrittiva era scattata tempo addietro in seguito ad alcuni episodi di minacce. In particolare entrambe le donne erano contrarie a quella frequentazione; il giovane però continuava lo stesso a vedere la minorenne. Come in occasione dell’arresto quando la madre della ragazzina ha trovato il giovane in casa mentre stava litigando animatamente con la figlia. E così subito è scattata la chiamata in questura con l’intervento delle Volanti.