Cofari, i 50 anni dalla fondazione

Gli ex soci della Cooperativa Facchini Riuniti Soc.Coop. (CO.FA.RI.) hanno festeggiato ieri il cinquantesimo anniversario della sua fondazione.

L’evento è stato promosso dall’ ex presidente Maurizio Ceredi che assieme ad un gruppo di soci, ha organizzato e guidato la celebrazione in un clima di festa e condivisione. "Nata nel gennaio del 1974 – si legge nella nota –, la Cofari è il risultato dell’unione di gruppi di facchini dell’area ravennate provenienti da Labor, Borgo San Rocco e CFA. La decisione pionieristica di unire le forze e condividere una visione comune ha creato un’entità che ha scritto la storia nel settore della movimentazione delle merci e della logistica integrata. Negli anni successivi, la Cofari ha presentato sul mercato un’ampia gamma di servizi e specializzazioni, adattandosi alle mutevoli esigenze del settore con prospettive avanzate. Le fusioni con la Coop. CFR e la Coop. Facchini Ravenna, negli anni ‘80 l’hanno ulteriormente consolidata, trasformandola per lungo tempo in una delle Cooperative leader del settore". La nota specifica: "Un ringraziamento va a quei soci che con sacrificio e orgoglio crearono questa realtà e, a tutti coloro che poi, nel corso degli anni, sono stati parte di questa straordinaria avventura. Grazie anche ai volontari del circolo Sala Rotondi di Piangipane".