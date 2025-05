Coffari, Dolcini e la ceramica di Faenza

Alteo Dolcini, l’alto dirigente comunale di Faenza negli anni ‘60-‘80 ideatore di innumerevoli importanti iniziative imprenditoriali, culturali, sociali e legislative del periodo, mostra al sindaco di Cervia Gilberto Coffari un’opera in ceramica faentina esposta in una mostra organizzata a Cervia. Fu Dolcini all’epoca ad avviare l’iniziativa di collegare turisticamente Cervia a Faenza tramite appunto la ceramica e Gilberto Coffari (sindaco fra il ‘76 e il 1982) raccolse subito la proposta. Da allora in estate a Cervia si rinnovano le iniziative che vedono protagonista la ceramica faentina.

A cura di Carlo Raggi