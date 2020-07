L’area di maggioranza in consiglio comunale perde un altro importante esponente. Dopo Antonio Emiliano Svezia, che ha rassegnato le sue dimissioni da capogruppo del Partito Democratico per fondare la nuova lista civica ’Insieme per Cervia’, assieme al presidente del consiglio Gianni Grandu, si dimette anche Luca Coffari. L’ex sindaco di Cervia, per ragioni professionali, ha annunciato il suo ritiro dallo scranno del consiglio comunale. Gli succede Patrizia Petrucci. Coffari da oggi si dedicherà a tempo pieno all’incarico che ricopre da circa un anno come responsabile d’area...

L’area di maggioranza in consiglio comunale perde un altro importante esponente. Dopo Antonio Emiliano Svezia, che ha rassegnato le sue dimissioni da capogruppo del Partito Democratico per fondare la nuova lista civica ’Insieme per Cervia’, assieme al presidente del consiglio Gianni Grandu, si dimette anche Luca Coffari. L’ex sindaco di Cervia, per ragioni professionali, ha annunciato il suo ritiro dallo scranno del consiglio comunale. Gli succede Patrizia Petrucci. Coffari da oggi si dedicherà a tempo pieno all’incarico che ricopre da circa un anno come responsabile d’area in Cna ma non lascerà la politica, continuerà a sostenere l’operato del suo partito, il Pd, senza ricoprire ruoli, d’altra parte "la politica si può fare anche senza poltrona", ha ricordato Coffari.

Allo scadere del suo mandato alla guida di Cervia, aveva deciso di non correre per il secondo preferendo candidarsi per il consiglio comunale, primo eletto con ben 811 preferenze. "Dopo 10 anni di lavoro nelle istituzioni locali – ha dichiarato Coffari –, ho rassegnato le mie dimissioni dal consiglio comunale per motivi lavorativi, come avevo già da tempo annunciato al mio partito. Sono contento di lasciare un posto ad una donna che aumenta la quota rosa dell’aula e di aver contribuito a far crescere un bel gruppo di giovani consiglieri del Pd alla prima esperienza negli scranni dell’aula. Ho iniziato come assessore a 22 anni e ho concluso la mia esperienza nel Comune di Cervia a 32, dopo 5 anni da sindaco. La mia passione e impegno politico continueranno in altri modi. Ringrazio davvero di cuore i tanti che in queste ore mi stanno dimostrando il loro affetto e stima".

Tanti i commenti di apprezzamento e stima, il primo è del sindaco di Ravenna Michele de Pascale: "È stato un grande onore lavorare 10 anni con un amministratore straordinario come lui, condividere progetti, idee e anche qualche ’pazzia’. Dopo aver superato ogni aspettativa in un solo mandato, ha deciso che la sua strada era un’altra e ora sono certo che darà un contributo fortissimo al sistema delle imprese di tutto il nostro territorio. Dopo anni di impegno in cui non si è mai risparmiato un secondo, e qualche momento veramente difficile, gli auguro buona fortuna e soprattutto gli dico ’grazie Luca’".

Anche il segretario comunale del Pd di Cervia Mauro Conficoni e quello provinciale Alessandro Barattoni esprimono uguali sentimenti: "Ci sono persone che lasciano segni, fra la gente e nella loro città. E Luca Coffari è una di queste. Entrato giovanissimo nel Pd, ha apportato da subito un vento di novità. Pragmatismo e visione, uniti a una grande capacità di fare squadra, hanno fatto di Luca un sindaco amato che ha lasciato un segno importante nella nostra Cervia. Grazie Luca, ti auguriamo il successo che meriti, sicuri che la passione della politica, se pur in forme diverse, non ti lascerà mai e che sarai sempre al nostro fianco".

Rosa Barbieri