Cofra spegne cinquanta candeline

Cinquanta candeline per il gruppo Cofra: la storica realtà del mondo della cooperazione festeggia nel 2023 mezzo secolo di vita. Nata nel 1973 per proporre ai suoi soci prodotti ortofrutticoli a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli del libero mercato, oggi la cooperativa conta 450 dipendenti (il 70% dei quali donne), 42mila soci di cui 250 soci lavoratori. Una rete di realtà presente sul territorio con dodici supermercati a marchio Conad distribuiti nella provincia di Ravenna, un pet store, un punto vendita per bricolage e ferramenta, oltre che con un ramo d’azienda attivo nel settore assicurativo, e con una società controllata che produce energia elettrica ad Ancona tramite un grosso impianto fotovoltaico. Cofra è anche coinvolta nel last minute market, spinoff della facoltà di Agraria dell’Università di Bologna impegnata nello ‘spreco zero’: i prodotti che si avvicinano alla scadenza, nei supermercati Cofra, vengono tolti dagli scaffali e donati alle realtà che si occupano di solidarietà, che poi provvedono a utilizzarli nell’arco di pochi giorni. All’esterno dei punti vendita sono, inoltre, presenti macchine compattatrici in cui è possibile depositare bottiglie in Pet, ricavandone un buono sconto: nel solo 2022 sono stati raccolti due milioni e 300mila pezzi, pari a 69 tonnellate di plastica, indirizzata al riciclo (più efficace se la plastica conferita, come in questo caso, è monomateriale).

Di quei dodici supermercati uno, come è noto, è stato completamente distrutto dall’alluvione dello scorso 16 maggio: l’allagamento trascinò i prodotti accatastati sugli scaffali per chilometri e chilometri in tutti i quartieri colpiti dall’inondazione. Con tempi record, grazie al lavoro dei 37 dipendenti e al dispiegamento di forze messo in campo da Conad, quel supermercato poté riaprire dopo appena 49 giorni, dando una boccata d’ossigeno a un quartiere, quello di via Lapi, stremato sotto ogni punto di vista. "Uno degli obiettivi del 2023 – spiega il presidente di Cofra Roberto Savini – è quello di ottenere entro l’anno la certificazione per la parità di genere". Tra gli altri traguardi, che l’azienda si è prefissata di tagliare nel biennio ‘23-‘24, c’è anche la realizzazione di due nuovi impianti fotovoltaici negli edifici che ospitano il Bricofer di via Volta e nel punto vendita Conad alle Bassette, a Ravenna. "Raggiungere il mezzo secolo di vita è un privilegio che poche aziende possono vantare – si complimenta il sindaco Massimo Isola –. È la prova di una realtà che ha saputo intercettare le necessità di una comunità che cambiava, nei costumi e nelle esigenze".