Cogestione al Torricelli-Ballardini Due giorni di lezioni e conferenze

Due giorni di lezioni e conferenze su 59 argomenti che spaziano dalla musica allo sport, dalla cultura della legalità alla geopolitica, poi ambiente, sanità, economia e arte. E’ il ricco programma della cogestione, che si è tenuto ieri e che proseguirà oggi al liceo Torricelli-Ballardini di Faenza. Un’iniziativa che prese piede negli anni duemila e che, dopo lo stop per la pandemia, è tornata a svolgersi tra le mura del polo liceale costituendo "un importante momento della vita sociale degli studenti" come affermato dalla dirigente Paola Falconi. L’organizzazione dei laboratori ha impegnato i rappresentanti degli studenti i quali hanno organizzato le giornate per i 1800 partecipanti. "Volevamo organizzare bene questa cogestione e l’ampia partecipazione ci ricompensa del lavoro svolto" hanno detto Marcello Isola, Emma Lucchesi, Edoardo Argnani e Sofia De Santis. La novità è la ‘giornata sulla neve’ a Bretonico che vedrà la partecipazione di oltre cento studenti, accompagnati da genitori e prof. Nelle sedi del Ballardini e del Severi si terranno lezioni extra curricolari, che vedranno tra i docenti volti noti e professionisti.

d.v.