Coi Memorabilia stasera un tuffo negli anni ’80

A Castel Bolognese, presso l’Agriturismo Bertoni Bottega e Cucina concerto dei Memorabilia, cover band romagnola che, dalle ore 21, proporrà oggi un repertorio composto da tormentoni musicali, colori sgargianti e allegria in salsa pop-rock, per accompagnare la serata con musica e spensieratezza grazie a un repertorio che spazia dai Depeche Mode ai Duran Duran, da Michael Jackson fino ai Queen, e molti altri. L’agriturismo si trova in via Casolana 2195.