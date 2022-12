"Col coltello puntato sono rimasto calmo"

"Mi sono ritrovato con un coltello a pochi centimetri dall’addome. Sono riuscito a restare calmo e fortunatamente non è successo nulla di grave". Il racconto del cameriere minacciato restituisce con precisione quanto accaduto la notte tra 23 e 24 dicembre scorsi, quando un 48enne, entrato in una pizzeria in zona Darsena per ordinare una schiacciatina, è stato poi arrestato dopo una serie di intemperanze e danneggiamenti al comando della Polizia locale, dove ha persino cercato di incendiare la cella di sicurezza dando fuoco a un materasso.

L’uomo è entrato nella pizzeria quando era da poco passata la mezzanotte. Da subito si è mostrato arrogante, lanciando sulla cassa una sorta di badge del lavoro e pretendendo di pagare con quello. Quando la cassiera, perplessa, gli ha detto che quella tessera non era idonea al pagamento, l’uomo avrebbe esclamato: “allora bruciate anche questa nel forno“, per poi iniziare una discussione col pizzaiolo: “fammi la pizza buona come la voglio io“. Il pizzaiolo, ovviamente, gli ha risposto per le rime e lui si è ulteriormente infervorato. Al momento di tagliargli la schiacciatina, lo stesso si è avvicinato al cameriere, estraendo dalla tasca un coltello a serramanico e facendo scattare la lama. Il dipendente lo ha esortato ad allontanarsi, dicendogli che non aveva bisogno del suo aiuto, solo a quel punto l’uomo ha rimesso il coltello in tasca. Il cameriere è poi uscito dal locale, richiamando l’attenzione di una pattuglia della Polizia locale e riferendo che all’interno era presente una persona minacciosa armata di coltello. L’uomo, alla vista dei lampeggiati, è uscito di tutta fretta, portando con sé la sua pizza per poi cercare di abbandonare la zona. Rintracciato poco dopo, ha dato in escandescenze – ha ferito un agente e si è rotto il naso prendendo a testate il plexiglass dell’auto di servizio – ed è stato arrestato per lesioni, resistenza e danneggiamento. In ospedale, dove era stato trasferito in ragione del suo stato di alterazione, era risultato positivo alla cocaina, al metadone e agli ansiolitici. Dal Tribunale è uscito con misure meno afflittive del carcere, vale a dire obbligo di firma e di dimora a Ravenna, con divieto di uscire nelle ore notturne, e obbligo di curarsi al Sert.