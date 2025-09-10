Col vento in poppa ‘Go to Barcolana da Ravenna’. Aperte le iscrizioni

Novantacinque miglia nautiche, 176 chilometri, due città unite dalle ‘onde corte’ dell’Adriatico, "un mare strano, difficile, che passa dalle bonacce dei venti leggeri alla bora a 50 nodi, fino il nostro garbino che porta al largo. Un mare che crea dei marinai buoni". È su questi presupposti, riassunti nelle parole di Giovanni Ceccarelli, delegato del Circolo Velico Ravennate, che si basa la ‘Go to Barcolana da Ravenna’, la regata da Ravenna a Trieste arrivata alla sua quinta edizione.

La manifestazione è un evento collaterale della Barcolana di Trieste, la più grande regata velica al mondo, che si terrà dall’1 al 12 ottobre. Da Ravenna si parte alle 14 di giovedì 9 ottobre, con l’obiettivo di arrivare in tempo per la premiazione triestina del venerdì. "È una manifestazione – spiega Ceccarelli - che è cresciuta e che conferma la passione ravennate per la vela. Ravenna, come Trieste, è un porto turistico in controtendenza dove ci sono molte più barche a vela che yatch". A essere ammesse alla ‘Go to Barcolana’ sono le imbarcazioni a vela con lunghezza superiore agli 8,46 metri. Le iscrizioni aprono oggi e gli armatori riceveranno un unico numero di moscone valido sia per la regata preliminare sia per l’evento principale di domenica 12 ottobre a Trieste. "L’obiettivo quest’anno è di avere una quarantina di barche partecipanti – continua Ceccarelli –. In palio c’è il Trofeo Hera, che viene assegnato con un sistema di tempi compensati, in modo che non vinca necessariamente la barca più grande, per un concetto di equità. L’anno scorso, ad esempio, ha vinto la più piccola: la ’Mr Hyde’ guidata dallo skipper Marco Rusticali. Poi ci sono delle categorie aperte a tutte le imbarcazioni suddivise per dimensioni, un modo più tranquillo per fruire della regata".

Non solo Ravenna. Arriveranno a Trieste barche da tutta la costa adriatica, nel circuito di avvicinamento alla Barcolana che vede complessivamente quattro regate. Le altre sono Manfredonia, Pescara, Ancona. A spiegarlo è Dean Bassi, vicepresidente della società velica di Barcolana e Grignano. "Quest’anno, come Barcolana, ci siamo dati il motto "Dove la passione incontra il mare", una passione che è simile a Ravenna come a Trieste. Il motto, però, è ancor più valido per la regata lunga, cosiddetta offshore, dove la passione raggiunge il suo massimo, perché c’è maggior sacrificio. L’Adriatico è un mare che consente di farlo".

"Sostenendo questa manifestazione - ha concluso Isabella Malagoli, amministratrice delegata di Hera Comm - che tocca molti dei territori in cui operiamo, ribadiamo il nostro impegno per la sostenibilità, anche attraverso il nostro trofeo realizzato in mosaico con materiali riciclati. Ma non ci fermiamo qui. Abbiamo anche una barca aziendale su cui navigheranno i colleghi appassionati di questo sport".

Lucia Bonatesta