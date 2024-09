Cold case di Alfonsine. Nuova perizia fonica: "Si valuti la telefonata fatta dagli estorsori"

La Corte d’Assise d’Appello di Bologna ha reso note le modalità con cui i due nuovi periti, il professor Sebastiano Battiato dell’Università di Catania e la dottoressa Chiara Meluzzi dell’Università Statale di Milano, dovranno svolgere la nuova perizia fonica nell’ambito del processo di secondo grado sul cold case riguardante l’omicidio del carabiniere Pierpaolo Minguzzi, figlio di imprenditori ortofrutticoli di Alfonsine, ucciso 37 anni fa durante un periodo di licenza dalla caserma di Bosco Mesola dove era in servizio. La nuova perizia avrà il compito di chiarire una serie di discrepanze emerse durante il processo di primo grado, in cui i risultati ottenuti dagli esperti coinvolti presentavano profonde divergenze.

In particolare, la Corte presieduta dal giudice Orazio Pescatore, ha accolto la richiesta della Procura Generale di nominare due nuovi esperti, sottolineando come i metodi utilizzati in precedenza dal consulente del Pubblico Ministero, il dottor Civino, e dal professor Romito, perito incaricato dai giudici di primo grado, fossero differenti e avessero portato a conclusioni opposte. È stato inoltre evidenziato che una telefonata, l’oramai celebre numero 126 nelle aule di giustizia, ritenuta non rilevante dal perito Romito, era invece considerata decisiva dal consulente della Procura. Pertanto, i due nuovi specialisti dovranno esaminare a fondo questa chiamata registrata, concentrandosi sulla provenienza territoriale e sulle caratteristiche linguistiche della voce del telefonista che aveva chiesto il riscatto per la liberazione di Minguzzi.

La nuova perizia, da svolgersi su vecchie musicassette TDK e Philips, dovrà tentare di stabilire con maggiore certezza chi fosse la persona dietro la richiesta di 300 milioni di lire avanzata ai familiari della vittima durante il sequestro. La questione della voce si rivela cruciale, poiché sarà necessario determinare se appartenga a uno dei tre imputati, tutti assolti in primo grado per “non aver commesso il fatto”. Vale a dire se quella sia la voce di Orazio Tasca, ex carabiniere originario di Gela, mentre gli altri due imputati per il sequestro di Minguzzi, finito con il recupero del corpo senza vita del ragazzo dal Po di Volano, zavorrato a una grata, sono Angelo Del Dotto, anch’egli all’epoca carabiniere di leva ad Alfonsine, e Alfredo Tarroni, l’idraulico del paese.

Parallelamente, la Corte d’Assise d’Appello ha rigettato altre istanze del Pm, come l’inutilizzabilità della prima perizia poiché a proprio dire viziata sia nel metodo sia a causa di una violazione del principio di contraddittorio delle parti, nonché quella di dichiarare l’inutilizzabilità delle trascrizioni delle conversazioni telefoniche intervenute tra Sabrina Ravaglia, l’ex fidanzata di Minguzzi, ed Enrico Cervellati, un cameriere stagionale che, nei giorni successivi al rapimento, aveva inviato lettere e cartoline alla donna. Cervellati, la cui posizione era stata archiviata in quanto ritenuto un mitomane, si era inserito nel caso con comportamenti ambigui, cercando di attirare l’attenzione su di sé. La Procura aveva inoltre richiesto di ascoltare tre donne che avevano avuto relazioni con Cervellati, ma anche questa istanza è stata considerata superflua e non rilevante per il caso in esame.

Lorenzo Priviato